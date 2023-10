Lefkoşa’da sanatın enerjisi ve coşkusu Open Stage ile yaşandı

Murat OBENLER

Bir grup genç tarafından genç ve bağımsız sanatçıları desteklemek için profesyonel alanlar sağlayarak kültürel performans faaliyetlerini teşvik etme vizyonuyla kurulan Sanat Üretimi (Art Generation) tarafından 28-29 Ekim tarihlerinde organize edilen Open Stage Multicultural Arts Festival (Açık Sahne Çokkültürlü Sanat Festivali)Lefkoşa Surlariçi’ndeki Rüstem Kitabevi’ni enerji ve coşkunun merkezi haline getirdi.

16 farklı kültür ve geçmişten gelen 46 sanatçının performansları Rüstem’i adeta festival alanına çevirdi

Bekir Şimşek, Ester Machado, Buket Çokyiğit, Judith Capdevila ve İva Matošević tarafından oluşan bir ekip tarafından organize edilen iki günlük programda 16 farklı ülkeden toplam 64 sanatçı rap, şiir, dans, film, canlı resim, heykel, enstalasyonlar, gösteriler, canlı müzik performanslarını sergilerken/icra ederken gece sonu yer alan DJ partileri ile gün boyu süren paralel etkinlikler de Rüstem Kitabevini adeta bir festival alanına dönüştürdü.

Sanatı toplumun tüm kesimleri için daha erişilebilir ve anlaşılır kılmak, farklı insan gruplarının katılımını sağlayarak toplumda birleştirici bir rol oynamak hedefiyle çalışmalarına devam eden Sanat Üretimi tarafından düzenlenen iki günlük etkinlik 16 farklı kültürden ve geçmişten gelen 46 sanatçı tarafından yaratılmış performanslar sonucunda çok kültürlü bir sanat festivalini toplumla buluşturdu. Cinsiyet, renk, yaş, milliyet veya sosyal statü gözetmeksizin sanat topluluğunu bir araya getirmek için oluşturulan etkinlik hem topluluk üyelerini festival şemsiyesi altında bir araya getirdi hem de toplumla sanatçı ve performans sahiplerini buluşturdu.

Performans sergileyenler:

Bekir Şimşek (CY) / Judith Capdevila (ES)

Noutsa Snouts (CY)

Kayra Sururi & Bekir Simsek (CY)

HMS High Heels Show Team (CY)

Noutsa Poulouzasvili | TEAM hip hop collective (CY)

İlayda Özpaşa (CY)

Devin Canbaz (CY)

Hope Dance

Gabriela Sarmiento (CO)

Maryam Malmir (IR)

Ayomide Wayne (NG)

Poets on the Island

Kardelen Taş (CY)

Sheo (RW)

Joshua (MW)

Tavern of Hell(Cosmo mo Rose,DeN,

Gettho Gülşen,Lülbeh ve Berke Kayhan)

Tunes by bibi on the floor (FI)

Unity Solo performance (CY)

Anastasia Vasilenko

Eliz Beyaz (CY)

Argün Songur (CY)

Toussaint Nkoranyi (DRC)

Buket Çokyiğit (TR)

Ivone (CO)

Özkan Uygur (CY)

Bekir Şimşek(CY)/Ester Machado (BR)

Guest Turan Aksoy (TR)

Kayra Sururi Group (CY)

Cissh (ZW)

Fianii

Su Taşkın (CY)

Iva Matošević (HR) & Iga Szczepanska (PL)

Jassi Murad (PS)

Tugi (CY)

kamabugała (PL)

Sioni Basomingera (RW)

Atay (CY)

Ciro (DZ)

Rex The Chosen (MW)

Bekir (CY)

Viivi Forsman (FI)

Tunes by Tuner (CY)

Inês Filipe (PT)

Luna the Butcher (CY)

