Kuzey Kıbrıs Turkcell, 'Müşteri Hizmetleri Haftası'nı kutladı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, ekim ayının ilk haftası dünyada 60’tan fazla ülkede her yıl müşterilerine hizmet veren çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla kutlanan Müşteri Hizmetleri Haftası’nı kutladı. Ülkemizde yıllar önce ilk kez Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından kutlanan Müşteri Hizmetleri Haftası, müşteri memnuniyeti ve bağlılığının önemini vurgulamak için müşterilerle temas kuran ekiplerle birlikte gerçekleşen etkinliklerle tamamlandı. Etkinliklerde bu görevlerde yer alan 200’ün üzerinde çalışana çeşitli hediyeler sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler gerçekleştirdikleri ziyaretler, etkinlikler ve sürprizlerle bu alanda hizmet veren ekiplerini kutladı.

“Hedefimiz, mutlu ve memnun müşteri”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir bu haftaya özel gerçekleşen etkinliklerde ekibine bir konuşma gerçekleştirdi. Küçüközdemir yaptığı konuşmada, müşteriyle bire bir, gerek yüz yüze gerekse uzaktan hizmet vermenin ne kadar değerli ve zorlu bir iş olduğuna değindi. Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Özverili çalışmalarınız, işinize olan sevginiz, kurumumuza olan sadakatiniz, müşteriye olan empatiniz, hiçbir fedakarlıktan kaçmamanız ve çabalarınız sayesinde müşterilerimize en iyi hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimizin hizmetlerimize kesintisiz olarak ulaşmaları çok önemli, sizler bunun için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Ekip olarak hep birlikte müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri en başarılı şekilde aktardığınız ve yaptığınız işlerde başarılı olduğunuz için yıllardır adamızın lider operatörüyüz. Bundan sonra da aynı yolda hep birlikte ilerleyeceğimize inancım tamdır. Bu hafta vesilesiyle hepinize teşekkür eder, bu önemli haftanızı kutlarım. Her birinize, yarattığınız her mutlu müşteri, her olumlu deneyim için teşekkür ediyorum. İyi ki bizimlesiniz.”

“Müşterilerimizin mutluluğu kadar sizlerin mutluluğu da bizler için önemli”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler de etkinlikte kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Hafta boyunca yapılan ziyaretler ve etkinliklerle amaçlarının ekibin özverili çalışmalarını takdir ve teşekkür etmek olduğunu ifade etti. Gürler sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı sizlerle buluşamadığımız için etkinliklerimizi online olarak yapmıştık. Bu yıl yüz yüze sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şirketimiz, müşteri deneyimi alanında uzun yıllardır yatırım yapan, müşterilerini dinleyip onların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan, bunu yaparken de Turkcell teknolojisinin gücünü deneyimde hep lider olmak için kullanan bir marka. Bu kültürü yaşatmak ve müşterilerimizin bunu hissetmesini sağlamak için Kuzey Kıbrıs Turkcell’deki en önemli rol sizlerindir. Amacımız teknolojimizle müşterilerimizi güvende, değerli ve mutlu hissettirmek. Sayenizde müşterilerimiz sizinle mutlu. Bu mutluluk kadar sizlerin mutluluğu da bizim için bir o kadar önemli. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, haftanızı kutluyorum.”