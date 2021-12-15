Hani "küçük işler" dedikleri var ya hayatın içinde, aslında, gelişmişliğin göstergesi onlar!



Birisi gelir size "devasa" bir hastane yapar.

İhaleye çıkar, parayı öder, betonu döker, yapar.

Zor değil.



“Büyük iş” bu değil!

Ne de gelişmişlik…

Gelişmişliği gösteren o hastanenin içinde yirmi dört saat doktora erişimdir, kuyrukta beklemeden ve ayakta durmadan, güler yüzle hizmettir...

"Sağlık Raporu" almak için kapı kapı gezmemektir büyük iş!

İlaçsız kalmamaktır...

Birisinin size erişmesi ve "kanser taraması için haftaya sabah 9'da hastanemize bekliyoruz" demesidir, “Yeni tetkikler için yaşınız geldi” diyerek uyarmasıdır.



Genel Sağlık Sigortası kartıyla bir ömür, doktor ya da ameliyat pazarlığı yapmadan, özele mi gideyim devlete mi çelişkisine düşmeden tedavi olmanızdır.



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Tüm bunları Kıbrıs Haber Ajansı’nda okuduğum bir başlık üzerine yazmak istedim.

“Hedef 2030 yılına kadar hastaların % 90'ı için bütünsel kanser merkezlerine erişimi sağlamak” diyor, Avrupa Birliği’nin Sağlık Komiseri Kıbrıslı Stella Kyriakidou.



Avrupa Kanserle Mücadele Planı’nı anlatıyor.

“Avrupa Kanserle Mücadele Planı ile tüm Avrupa’daki yenilikçi tedavilere, kişiye özgü bakıma ve yüksek kaliteli sistem kontrolüne ulaşımın iyileştirilmesine olan taahhüdümüzü belirttik.”

“Avrupa Birliği’nin bütünsel Kanser Merkezleri ağı, tüm Avrupa’da işbirliğinin ilerletilmesi aracılığıyla, üye devletler arasında eşitsizliğin azaltılmasına olan taahhüdümüzün bir parçasını oluşturuyor.”

“Söz konusu ağ Avrupa genelinde bütünsel kanser merkezlerini kaliteli tedavilere ulaşımın iyileştirilmesi amacıyla bir araya getirecek. Aynı zamanda, faaliyetlerin, araştırmaların ve klinik deneylerin desteklenmesine yardımcı olacak.”

Böylesi bir ağ içinde olmayı hedeflemeliyiz.



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Yüzümüzü Avrupa'ya dönmeliyiz diye ısrarla yineliyorum, çünkü çok daha yüksek bir yaşam kalitesine ihtiyacımız var.

“Para geldi maaşlar ödendi” ötesinde bir hedeften söz ediyorum.

Siyaset “Türkiye'yi isteyenler istemeyenler” çıkmazından kurtulmalı!

“Yap be abi bu işimizi” ötesinde beklentilerimiz olmalı hayattan...



Hani "küçük işler" dedikleri var ya hayatın içinde, aslında, gelişmişliğin göstergesi onlar!





