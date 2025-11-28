KTFD Türkiye'de temaslarda bulundu

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği (KTFD) Başkanı Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu ve Asbaşkanı Uzm. Fzt. Caniz Tonyalı Türkiye'de temaslarda bulundu.

Dernek'ten verilen bilgiye göre görüşmelerde, ülkemizde fizyoterapi mesleğinin mevcut durumu, mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler, Türkiye’de fizyoterapi mesleğinin icrasını da kapsayan Serbest Çalışma Yönetmeliği konuları ele alındı.

Heyet, Türkiye'de fizyoterapist kökenli ilk ve tek milletvekili Emre Çalışkan, Türkiye Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Erkan Sanmak, Türkiye Fizyoterapistler Derneği (TFD) Başkanı Uzm. Fzt. Kenan Zafer Aksungur ve Başkan Yardımcısı Dr. Fzt. Adem Çalı ile görüştü.

Açıklamada, yapılan ziyaretin iki ülke arasındaki mesleki mevzuat uyumunun güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve gelecekte hayata geçirilebilecek projelerin değerlendirilmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.