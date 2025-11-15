KSTÜ’de uluslararası bilimsel buluşma

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ), 5. International Symposium of Academic Studies in Education and Culture etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 100’ün üzerinde akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcisinin katıldığı organizasyon, eğitim ve kültür alanındaki güncel akademik çalışmaların paylaşıldığı önemli bir bilimsel buluşma niteliği taşıdı.

Sempozyum boyunca katılımcılar, kendi alanlarında yürüttükleri araştırmaları sunarken uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişlerinde bulundu.

KSTÜ’den yapılan açıklamada, bilime katkı sunan tüm akademisyen ve uzmanlara teşekkür edilerek üniversitenin uluslararası akademik etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdüreceği vurgulandı.