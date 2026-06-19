“KKTC üniversitelerinin küresel rekabetteki yükselişi bir başarı stratejisinin ürünü”

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu “Quacquarelli Symonds (QS)” tarafından açıklanan “QS 2027 Dünya Üniversite Sıralaması” sonuçlarına ilişkin değerlendirme raporu yayımladı.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, KKTC üniversitelerinin küresel rekabetteki yükselişinin, sürdürülebilir bir başarı stratejisinin ürünü olduğunu vurguladı.

Hocanın tarafından yapılan açıklamada, QS 2027 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarının; KKTC yükseköğretim sisteminin uluslararası alandaki gücünü, prestijini ve eğitim kalitesini tescillediğini kaydetti.

“Ülke üniversitelerinin dünya çapındaki binlerce kurum arasından sıyrılarak üst sıralarda yer almasının, araştırma kapasitesi, uluslararası iş birlikleri ve kurumsal gelişimin doğru bir vizyonla yürütüldüğünün açık bir göstergesi” olduğunu belirten Hocanın, şöyle devam etti:

“'Uluslararası Öğrenci Oranı' ve 'Akademik İtibar' gibi temel göstergelerde elde edilen küresel başarılar, adamızın bir eğitim üssü olmanın ötesinde, dünya standartlarında bilgi üreten bir merkez haline geldiğini kanıtlamaktadır.

YÖDAK olarak, üniversitelerimizin uluslararası arenadaki rekabet gücünü daha da yukarılara taşımak adına akreditasyon ve kalite odaklı desteklerimizi sürdüreceğiz."

KKTC üniversitelerinin QS 2027 Başarı Kategorileri

QS 2027 sonuçlarına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri hem genel sıralamada hem de özel performans göstergelerinde tarihi başarılara imza attığı belirtilen açıklamada, genel sıralama ve ülke liderliği şu şekilde sıralandı:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ): QS 2027 Dünya Üniversite sıralamasında dünya genelinde 691. sırada yer alarak KKTC genel sıralamasında 1. sıradaki yerini ve liderliğini korumuştur. DAÜ bu performansıyla, Türkiye’den listeye giren 28 seçkin üniversite arasında da ilk 10’da (10. sırada) yer alma başarısı göstermiştir.

‘Uluslararası Öğrenci Oranı’ kategorisinde dünya genelinde 13’üncü sırada yer almıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ): Küresel başarı grafiğini her geçen yıl yukarılara taşıyan bir diğer köklü kurumumuz olan Yakın Doğu Üniversitesi, QS Dünya Üniversite Sıralamaları genel listesinde 791-800 bandında ilk kez bu yıl yer alarak dünya genelinde en elit üniversiteler arasında yerini sağlamlaştırmıştır.

YDÜ, ‘Uluslararası Akademisyen’ ve ‘Uluslararası Öğrenci’ kategorilerinde elde ettiği 100 tam puan ile küresel uluslararasılaşma standartlarında en üst sıralarda yer almıştır.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ): Güçlü akademik kadrosu ve uluslararası eğitim altyapısıyla küresel görünürlüğünü artıran LAÜ, dünya genelinde 851–900 bandındaki başarılı konumunu koruyarak küresel tanınırlığını pekiştirmiştir. LAÜ, ‘Uluslararası Akademisyen’ ve ‘Uluslararası Öğrenci’ kategorilerinde de üstün başarı elde etmiştir.”

Sonuç ve gelecek vizyonu

YÖDAK'tan yapılan açıklamada, elde edilen bu başarıların, yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarının bir meyvesi olduğu aktarıldı. KKTC üniversitelerinin dünya devleriyle yarışır konuma gelmesinin, ülkenin küresel görünürlüğüne ve ambargolara rağmen eğitim diplomasisinin gücüne çok büyük bir katkı sağladığına işaret edilen açıklamada, adadaki yükseköğretim kalitesini uluslararası standartların da üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, akreditasyon ve denetleme süreçlerini hassasiyetle yürütmeye ve üniversitelerin küresel başarılarını desteklemeye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.