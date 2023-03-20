Kılıçdaroğlu kazanırsa KKTC’nin yağdanlıkları “Tayyip Erdoğan kimdi?” sorusunu sorar mı?

Gelin, aylardır, yıllardır yazdıklarımızla alakalı bazı soruları toparlayalım…

Ve “biraz da gülümsemek adına” bu sorulara birlikte yanıt arayalım…

Mesela ilk soru; Faiz Sucuoğlu’nun UBP genel başkanlığından indirilmesi ve başbakanlıktan alınmasının adı nedir?

Bununla bağlantılı bir ek soru: Sucuoğlu’nun bizzat kendisi de dahil, bir tek UBP’linin bu olaya hiç ses çıkarmaması nasıl açıklanır?

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Dünya’daki başka kültürleri geçtim; felaket yaşayan, ekonomisi çöken, hastane yapacak parası olmayan, öğrencilerini çadırda okumaya zorlayan bir “devlet”; saray yaparsa; bunu aklamak ya da açıklamak “ahlakla bağlantılı olarak” mümkün müdür?

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Bir ülkenin veya devletin ismi, başka bir ülkenin bir yetkilisi tarafından, “bugün keyfim öyle istedi” havasında “değiştirilebilir mi?”

Ama bundan da kötüsü, bu isim değişikliği önerisine, o ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı ve bakanları alkış tutar mı?

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Bir devletin ulusal elektrik üreticisinin akaryakıt ithali, bizzat o devletin hükümetinin aldığı kararla, “kim olduğu bilinmeyen, bilinse de gizli tutulan” bir “mafyaya” ya da “çeteye” devredilebilir mi?

Bu akaryakıtın kalitesi ve fiyatının hiç sorgulanmaması sizce normal mi?

-*-*-

Bir devletin bakanlar kuruluna, başka bir devletin büyükelçisi başkanlık eder mi?

Ederse, o devlet gerçekten başka devletlerle “eşit ve egemen” mi olur?

-*-*-

Peki, bakanlar kuruluna yabancı bir büyükelçinin başkanlık ettiği devlette, neden hiç kimse sesini çıkarmaz ve bunu sorgulayanlar neden vatan haini olur?

Gerçekten merak etmiyor musunuz?

-*-*-

Demokratik, laik ve modern bir devlette, din işleriyle alakalı dairenin başına getirilen yabancı bir mahlukat; kadınlara, “kocanız istedi mi vereceksiniz” derse ve bu mahlukata, bakanlar kurulundaki tek kadın bakan “ses çıkaramazsa”; erkek bakanların, başbakanın, cumhurbaşkanının eşleri de “sus ve pus olursa”, o devlete ne ad verirsiniz?

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Arap şeyhleri ve Türkiye’yi yönetenlerle eşleri hariç; Dünya’da hangi demokratik hukuk devletinde, bir bakan kolunda Rolex saatle fotoğrafçılara poz verebilir? Ve hangi bakanın oğlu, gayet rahat bir şekilde, “babama iki tane verdiler ama O takmıyor, ben takıyorum” diye gayet rahat açıklama yapabilir?

-*-*-

İtalya’da bir dua okunacaksa, papazların Polonya’dan getirilmesi halinde, İtalyan papazlar greve girer mi?

-*-*-

Birleşik Krallık sınırlarında kaç geyik yaşadığı ve bunların kaçının boynuzlu olduğu bilinir. 2 milyon… Peki KKTC’de kaç insanın yaşadığını bilen var mı?

-*-*-

Ersin Tatar, Kelime – i Şahadet getirmeyi biliyor mu? Katıldığı cenaze törenlerinden ilkinde, Fatiha Suresi’ni yüksek sesle okumasını çok arzu eden bir seçmen çıkarsa, bu arzuyu yerine getirebilir mi? Ya da okul gezilerine devam ederse ve bir okulda muzip ve hain evladı bir öğrenci kendisine “Besmele çekmeyi biliyor musunuz?” diye sorarsa, ne yapar?

-*-*-

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ercan Havaalanı VIP salonunda karşılaşmamak için pasaport ve çantalarını orada bırakıp, koşarak Balıkesir köyüne kadar kaçan KKTC’li iki parti genel başkanı, ülkemizde yapılacak ilk yarı maratonda yarışmak ister mi?

-*-*-

Aynı iki siyasetçiyle ve ülkemizdeki tüm AKP yağdanlıklarıyla ilgili olarak bir sorum daha var; Türkiye’de 14 Mayıs günü yapılacak seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, tümü “Tayyip Erdoğan kimdi?” diye bir soru sorar mı?

Tüm soruları siz yanıtlayın, ben en sonuncuyu yanıtlayayım: Kılıçdaroğlu kazanırsa, KKTC’de Cumhurbaşkanı ve mevcut hükümet ortağı partiler mensup bakan ve vekillerin tümü, Tayyip Erdoğan adını kesinlikle hatırlamayacak ve olur da yanlışlıkla KKTC’ye tatile gelirse, kendisiyle görüşmemek için saklanacak delik arayacak! Bu da böyle biline!

Geldiğimiz, getirildiğimiz siyasi seviye budur!

Bilmem anlatabildim mi?

Eşit egemen golyandro salatası!

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, önümüzdeki birkaç gün ya da hafta içerisinde, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşecek…

-*-*-

Christodoulides, Avrupa Konseyi oturumuna katılacak…

Bu esnada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bu dönem AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve çok büyük olasılıkla Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir görüşme yapacak…

-*-*-

Christodoulides, Kıbrıs sorunundaki çıkmazı BM parametreleri doğrultusunda ortadan kaldırmak amacıyla AB'nin daha aktif katılımını isteyecek…

Bu arada Christodoulides, Nisan başında Mısır, akabinde de İsrail’e gidecek…

-*-*-

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mı?

Lighter Hassan ile konuşacak.

Matches Hüseyin le bir araya gelecek.

İngiltere’den Tom, Dick ve Harry ile sohbet edecek…

Gol atacak.

Kafayla.

Bu defa kesinlikle düşmeyecek ve takım elbiseli olmayacak.

Vietnamlı “like” grubuna messengerden “thank you” mesajı gönderecek!

-*-*-

Eşit ve egemenik!

Ve golyandro salatasına bayılırık!

Türk Devletleri Teşkilatı’nda da gözlemcilikten gözlemeciliğe geçebilirik!

İnşallah!

Amin!

-*-*-

Son bir not: Erdoğan Türkiye’de seçimleri kazanırsa, KKTC kesin tanınacaktır!

Tüm Dünya’nın gözü bu toplantıda… Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkesinin, Ukrayna ihtilafında arabulucu rolü oynamasını istiyor… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Batı baskısına karşı Xi’den destek bulmayı umuyor… Çok önemli bir buluşma…