Kıbrıs’ta cazın kalbi 5-7 Aralık’ta 12.Kıbrıs Caz ve Dünya Müziği Gösterisi’nde atacak

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın en büyük caz buluşması olan Kıbrıs Caz ve Dünya Müziği Gösterisi bu yıl 12.kez Limasol’da yapılıyor. 5-7 Aralık tarihleri arasında Rialto Tiyatrosu ve Art Studio 55’te yapılacak etkinlik 3 gün boyunca Kıbrıs'tan 15 grup ile yerel caz ve dünya müziği sahnesinin nabzını tutacak. Kültür Bakan Yardımcılığı’na bağlı Çağdaş Kültür Dairesi ile Rialto Tiyatrosu tarafından organize edilen ve caz ritmi ile dünya müziğiyle dolu program 5 Aralık’ta Nābu Pēra ile açılacak ve 7 Aralık'ta Art Studio 55'te yer alacak açık Jam Session ile sona erecek.

Island Seeds, 7 Aralık Pazar gecesi sahnede olacak

İki toplumdan genç müzisyenlerin bir proje kapsamında bir araya gelerek 2022 yılında oluşturdukları Island Seeds de 7 Aralık Pazar gecesi sahne alacak. Alexis Sunder, Ezgi Akgürgen, Cemre Arca, Alexandra Astreou-Karides, Alexandros Komodromos, Arman Tatlıcıoğlu ve Ulaş Öğüç’ten oluşan grup çoğunlukla kendi bestelerinden oluşan bir repertuarı sahneye taşıyacak.

Cahit Kutrafalı, Alexis Kasinos Quintet ve Moca The Band ile sahnede olacak

Ülkemizin caz alanında en üretken birkaç ismi arasında yer alan Cahit Kutrafalı da 12.Kıbrıs Caz ve Dünya Müziği Gösterisi’nde sahne alacak. Etkinliğin gediklilerinden olan Kutrafalı bu yıl 5 Aralık Cuma gecesi hem Alexis Kasinos Quintet hem de Moca The Band ile sahnede olacak.

PROGRAM(Performanslar ve Paralel Etkinlikler)

5 ARALIK CUMA ,SAAT 19:00,

RIALTO TİYATROSU…Nābu Pēra,Alexis Kasinos Quintet,Andreas Krambias Quintet,Moca The Band

ART STUDIO…. Kanapes (Jam Session)

6 ARALIK CUMARTESİ

ART STUDIO… SAAT 11:00-13:00 Lefteris Moumtzis Atölyesi

Konu: The Sustaining Artist: Building a Resilient Career in the Cypriot Landscape

SAAT 19:00,RIALTO TİYATROSU…Marios Takoushis Trio, Marios Charalampous Quartet, Erika Soteri Collective

ART STUDIO … Sonic Punishment ,Tatadana (Jam Session)

7 ARALIK PAZAR SAAT 19:00

RIALTO TİYATROSU… The Nonets Featuring Eleonora Roussou,Island Seeds,Vassilis Philippou Nest,

Soulful Groove Collective

ART STUDIO… Panic Screen (Açık Jam Session)

Biletler satışa sunuldu

Tek performans için €8, günlük €20 ve kombine (3 günlük) €30 olarak satışa sunulan biletler

www.rialto.com.cy adresinden alınabilecek.

Bilgi için: www.cyprusjazzworldmusicshowcase.com, www.rialto.com.cy

Facebook: Cyprus Jazz & World Music Showcase

Instagram: cyjazzandworldmusicshowcase