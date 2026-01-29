“Kıbrıslı Türk gençler de Avrupalı yaşıtlarıyla eşit katılım hakkını hak ediyor”

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin (AKPA) kış dönemi Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Strazburg’da bulunan Armağan Candan, “Gençlerle demokrasilerin güçlendirilmesi: Katılımdan ortak sorumluluğa” başlıklı gündem maddesi kapsamında AKPA Genel Kurulu’na hitap etti.

Konuşmasında raportör Ghazaryan’a çalışmasından dolayı teşekkür eden Candan, gençlerin demokratik yaşamda daha fazla yer almasının hem ulusal düzeyde hem de Avrupa genelinde ortak bir görüş olduğunu belirtti. Hazırlanan raporun, gençlik katılımının demokrasi açısından taşıdığı hayati önemi açık biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

Demokrasinin yalnızca seçimlerden ibaret olmadığını vurgulayan Candan, gençlerin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel karar alma süreçlerinin tamamına etkin biçimde dahil edilmesinin gerçek katılım anlamına geldiğini kaydetti. Taslak kararda yer alan “gençlik katılımının danışma düzeyinden çıkarılarak ortak sorumluluğa dönüştürülmesi” çağrısına dikkat çeken Candan, gençlerin kendilerini etkileyen kararlarda söz sahibi olabilmeleri için hem haklara hem de araçlara sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi bünyesindeki Gençlik Delegesi girişimini, gençlerin kamusal yaşama ve karar alma mekanizmalarına katılımını teşvik eden olumlu bir örnek olarak değerlendiren Candan, buna karşın Kıbrıslı Türk gençlerin Avrupa Konseyi’nin hiçbir programına erişim imkânı bulunmamasının ciddi bir eksiklik olduğunu dile getirdi.

Raporda da vurgulandığı üzere, kurumsal katılım kanallarına erişimi olmayan gençlere özellikle ulaşılması gerektiğini ifade eden Candan, Kıbrıs sorununun devam etmesinin Kıbrıslı Türk gençlerin Avrupa ve uluslararası gençlik girişimlerinden dışlanmasına gerekçe olmaması gerektiğini belirtti. Kıbrıslı Türk gençlerin, Kıbrıslı Rum yaşıtları gibi Avrupa Konseyi faaliyetlerine katılabilecekleri kapsayıcı bir çözümü hak ettiğini söyledi.

Kıbrıslı Türk gençlerin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel karar alma süreçlerinde sorumluluk almaya hazır olduğunu vurgulayan Candan, bunun için öncelikle bu gençlere katılım fırsatlarının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasının sonunda raportörü Avrupa gençliği için ortaya koyduğu net yol haritası nedeniyle bir kez daha tebrik eden Candan, artık söz sırasının gençlerde olduğunu belirterek, “Onlara alan açalım” çağrısında bulundu.