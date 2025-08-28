“Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için ortak mücadeleye devam edeceğiz”
Dünya Sendikalar Federasyonu’na (DSF) üye sendikalar, 1 Eylül Barış için Küresel Eylem Günü sebebiyle Dayanışma Evi’nde etkinlik düzenliyor.
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’ndan (DEV-İŞ) verilen bilgiye göre, 1 Eylül saat 19.00’da DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN ve PEO, ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde (Home 4 Cooperation) ortak deklarasyon okuyacak ve kültürel etkinlikler yapacak.
Etkinlikte, Barış için Küresel Eylem Günü aracılığıyla, “Barışın sağlanması ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için ortak mücadeleye” devam edileceği mesajının yineleneceği belirtildi.
