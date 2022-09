Kıbrıs’ın Kısa Film Festivali 8 Ekim’de başlıyor

Murat OBENLER

Bu yıl 8-14 Ekim tarihleri arasında 12.’si yapılacak Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali bir kez daha iki yarışma ve paralel programlarla dünyadan ve Kıbrıstan kısa filmleri-filmcileri ve sinemaseverleri Limasol’da buluşturuyor. 28 ülkeden 56 kısa filmin yer alacağı ve Eğitim, Kültür,Spor ve Gençlik Bakanlığı’na bağlı Kültürel Hizmetler Dairesi ile Rialto Tiyatrosu tarafından organize edilen festivalde Uluslararası ve Ulusal Yarışmalarda birçok yeni kısa film sinemaseverlerin karşısına çıkacak.



Erdoğan Kavaz da Jüri üyeleri arasında

Bu yıl yarışma filmlerini yönetmen,Drama ISFF Sanat Direktörü Yannis Sakaridis başkanlığında ‘Go Short’ International Short Film Festival Sanat Yönetmeni Mathieu Janssen, İsrailli sinemacı ve gazeteci Rona Segal, serbest aktör,yapımcı ve yönetmen Erdoğan Kavaz ile yazar ile yönetmen Alexandra Matheou’dan oluşan 5 kişilik jüri değerlendirecek.



Festival zengin parallel programıyla da dikkat çekiyor

Bu yıl zengin bir de paralel program hazırlayan ISFFC’de Torino Short Film Market Sunday 10/10, 17:30 – 19:30, In the mind of Jean-Gabriel Périot Sunday 10/10, 23:00, The Films We Never Screened Monday 11/10, 23:00, The Short Films of the Great Swedish Director Roy Andersson Tuesday 12/10, 23:00, Words on Film Wednesday 13/10, 17:30 – 19:30,Tribute to Dinos Katsouridis Wednesday 13/10, 23:00 ve Amaze Me Thursday, 14/10, 23:00 gibi farklı başlıklarda etkinlikler yer alacak.



15 film Ulusal Yarışmada yer alıyor

Ulusal Yarışmada aralarında Ferhat Yeşilada’nın “Bittacı” filminin de yer aldığı 15 film ödüller için yarışacak. Ulusal Yarışma Filmleri şöyle:

Dream, yön: Nicolas Kasinos Backroom Blues, yön: Andreas Kyriacou Sunday, yön: Dinos Gregoriou Daphne, yön: Tonia Misiali Exploitation, yön: Marina Symeou Sunny Side Up, yön: Paschalis Paschalis A Night of Riots, yön: Andreas Sheittanis Roots of Our Fathers, yön: Antony Petrou Bittacı, yön: Ferhat Yeşilada The First Visit, yön: Christina Hadjizachariou The Stray Cats of the Dead Zone, yön: Nicolas Karatzas Reimagining a Sound, yön: Nicolas Iordanou, Sylvia Nicolaides Remember?, yön: Ferea Nicolaou Egkata, yön: Alexis Vassiliou Face, yön: Sophia Kyriacou

Festivalle ilgili detaylı bilgilere www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy,

Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus

Instagram: isffc_filmfestival

Twitter: #RialtoTheatreCy /#isffc21 Info ulaşılabilir.