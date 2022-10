Kıbrıs’ın en büyük kısa film buluşması başladı

Murat OBENLER/LİMASOL

Kıbrıs adasının en önemli kısa film buluşması Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali 12.kez Limasol’da başladı. Eğitim, Kültür,Spor ve Gençlik Bakanlığı’na bağlı Kültürel Hizmetler Dairesi ile Rialto Tiyatrosu tarafından organize edilen festivalin açılışına sanatseverler büyük ilgi gösterirken gecede merkezi ve yerel yöneticiler tarafından bazı konuşmalar da yapıldı. Gecenin başında Pantelis Diamantidis ve Vasilis Petinaris tarafından hazırlanan ses ve görüntü gösterisi de beğeniyle izlendi.

İki yarışma ve paralel programlarla dünyadan ve Kıbrıstan kısa filmleri-filmcileri ve sinemaseverleri 8-14 Ekim tarihleri arasında Limasol’da buluşturacak festivalde 28 ülkeden 56 kısa filmin yer alıyor. Rialto Tiyatrosu’nda gerçekleşen açılış töreninde Festivalin Sanat Yönetmenleri Alexia Roider ve Ioakim Mylonas sahneye çıkarak hem festivalle ilgili bilgi verdiler hem de sponsorlara teşekkürlerini sundular.

Film festivali şehir,ülke tanıtımı ve sinema sanatı için çok değerli

Daha sonra Limasol Belediye Başkanı şehir yaşamındaki önemli katkılardan ve sanateverlere sinemacıların buluşması sonucunda oluşan sanatsal katkıdan bahsederek şehre gelen yabancı sinemacıların da şekre önemli bir değer kattığını ifade etti. Bakanlık Genel Direktör Yardımcısı Athena Michaelidou ise yaptığı konuşmada film festivallerinin ülkenin tanıtımında çok önemli bir yeri olduğunu ve Avrupa Film Akademisi’ne de üye olmuş ISFFC’nin sinema sanatının ülkede ilerlemesinde büyük bir yere sahip olduğunu kaydetti. Michaelidou festivalin ayrıca yabancı-yerli sinemacılarla buluşma, sektörel işbirlikleri, sosyal ilişkilerin kurulması, sanatsaverlerle en yeni filmlerin buluşması, sinema meraklıları ile sinemacıların buluşması vs. anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Gecede ayrıca Uluslararası ve Ulusal Yarışma filmlerinden Le Saboteur, Airhostess-737,I c, Mammarranca, A Night of Riots,Benztown,Canker ve Ice Merchants filmleri gösterildi

Erdoğan Kavaz’ın da arasında yer aldığı Jüri de açılıştaydı

Aralarında serbest aktör,yapımcı ve yönetmen Erdoğan Kavaz’ın da bulunduğu yönetmen,Drama ISFF Sanat Direktörü Yannis Sakaridis(jüri başkanı)‘Go Short’ International Short Film Festival Sanat Yönetmeni Mathieu Janssen, İsrailli sinemacı- gazeteci Rona Segal ve yazar-yönetmen Alexandra Matheou’dan oluşan 5 kişilik jüri de gecede sinemaseverlere tanıtıldı.



Festival zengin parallel programıyla da dikkat çekiyor

Bu yıl zengin bir de paralel program hazırlayan ISFFC’de Torino Short Film Market , In the mind of Jean-Gabriel Périot, The Films We Never Screened, The Short Films of the Great Swedish Director Roy Andersson, Words on Film,Tribute to Dinos Katsouridis ve Amaze Me gibi farklı başlıklarda etkinlikler yer alacak.



İzel Seylani de Ulusal Yarışma filmi Daphne’de karşımıza çıkacak

Ulusal Yarışmada aralarında Ferhat Yeşilada’nın “Bittacı” filminin de yer aldığı 15 film ödüller için yarışacak. Tonia Misiali’nin Daphne filminde ülkemizden oyuncu İzel Seylani de rol alıyor.Ulusal Yarışma Filmleri şöyle:Dream, yön: Nicolas Kasinos,Backroom Blues, yön: Andreas Kyriacou,Sunday, yön: Dinos Gregoriou,Daphne, yön: Tonia Misiali,Exploitation, yön: Marina Symeou,Sunny Side Up, yön: Paschalis Paschalis,A Night of Riots, yön: Andreas Sheittanis,Roots of Our Fathers, yön: Antony Petrou,Bittacı, yön: Ferhat Yeşilada,The First Visit, yön: Christina Hadjizachariou,The Stray Cats of the Dead Zone, yön: Nicolas Karatzas,Reimagining a Sound, yön: Nicolas Iordanou, Sylvia Nicolaides,Remember?, yön: Ferea Nicolaou,Egkata, yön: Alexis Vassiliou ve Face, yön: Sophia Kyriacou