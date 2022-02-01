'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisi ekranlara veda ediyor

'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisi, planlandığı gibi iki sezonun sonunda 4 Şubat'ta görkemli bir finalle ekranlara veda ediyor.

TRT ekranlarından yayımlanan, Kıbrıs'ta çekilen ilk dizi olma özelliği taşıyan ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesini konu alan 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisi, son bölümüyle Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

Dizinin final bölümünde, 20 Temmuz 1974'teki askeri müdahalenin ilk bölümünün ardından Cenevre'de görüşmeler devam ederken, Türk askeri çıkartmanın ikinci bölümü için hazırlanıyor.

Binlerce Türk askeri, görüşmeler neticesiz kalınca "Ayşe tatile çıktı" parolasıyla Ada'ya yayılır ve "büyük bir zafer" kazanılır.