Kıbrıs Türk Anne ve Çocuk Sağlığı Derneği’nden Çocuk Esirgeme Kurumu’na destek
Kıbrıs Türk Anne ve Çocuk Sağlığı Derneği Başkanı Mine Bahçeci, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu yararına düzenledikleri etkinliğin gelirini Kurum Müdürü Ali Birsen’e teslim etti.
Dernek Başkanı Mine Bahçeci yaptığı açıklamada, toplumun en değerli parçası olan çocuklara yönelik çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını belirterek, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
Öte yandan, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Ali Birsen de özellikle bağımlılıkla ilgili eğitimlere ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, kurum bünyesindeki çocukların annelerine yönelik farkındalık ve eğitim çalışmalarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Birsen, ayrıca katkı sağlayan tüm gönüllülere ve destekçilere de teşekkür etti.
