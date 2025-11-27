Kıbrıs Türk Anne ve Çocuk Sağlığı Derneği’nden Çocuk Esirgeme Kurumu’na destek

Dernek Başkanı Mine Bahçeci yaptığı açıklamada, toplumun en değerli parçası olan çocuklara yönelik çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını belirterek, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Öte yandan, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Ali Birsen de özellikle bağımlılıkla ilgili eğitimlere ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, kurum bünyesindeki çocukların annelerine yönelik farkındalık ve eğitim çalışmalarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Birsen, ayrıca katkı sağlayan tüm gönüllülere ve destekçilere de teşekkür etti.