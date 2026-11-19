Cenaze, sağlık, eğitim, siyaset ve Yeşilırmak!
Sevgili Ufuk Umar abimizi de kaybettik… Çocukluğumuzun değerli abilerinden biriydi…
Erken bir veda…
Eşine, evlatlarına başsağlığı dilerim…
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Bir yandan ölümler, bir yandan seçim gerilimi, boğulduk!
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‘Kaçalım’ dedik!
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Telefon susmuyor!
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Anketler!
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Offf!
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Yolda bir öğrenci otobüsü!
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Şirketin adını yazmayacağım!
Ekzoz dumanı boğuyor!
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Ve otobüs Nuh Peygamber zamanından!
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Ve her köşede öğrenci indiriyor!
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Nereden baksan tehlikeli!
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Çocuklar güvende mi Sayın eğitim Bakanı?
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Telefonda Aygün Nuri!
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Kadıncağız ayağını kırdı!
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Ameliyat oldu!
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Arada hastaneye gitmesi lazım!
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Sağlık Bakanı ‘sağlıkla’ övünüyor ya; ambulans gidiyor, bir tek şoför var, Aygün hanıma diyorlar ki; ‘birini bul sana yardımcı olsun ambulansa sedyeyle koyabilsinler!’..
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Aygün hanım Dikmen Belediyesi’ni arıyor ve iki belediye çalışanının yardımı ile ambulansa giriyor!
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Hastaneye gidiyor, eve dönecek; iki belediye çalışanı tekrar aranıyor!
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Sağlık Bakanı mı?
Övünüyor!
Ülkede sağlık çok iyi!
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Eğitim – çocuklarımız 1970’lerden otobüslerle taşınıyor!
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Neyse, Yeşilırmak’a geliyorum…
Muhteşem bir hava!
Enfes bir rüzgar!
Köy muhteşem!
Deniz harika!
Siyaset sıfır!
Ohhh!
Basketbol, siyaset, güvenlik ve biz yokuz!
Çok uzun zamandır basketbol maçı izlememiştim…
Artık izleyeceğim!
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İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımı, ev sahibi olduğu EuroLeague maçlarını Limasol yakınlarındaki Spyros Kyprianou Spor Salonu’nda oynayacak…
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Maccabi, güvenlik sebepleri ile üç yıldır ev sahibi olduğu maçları Belgrad’ta oynuyordu…
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Bu sezon, ‘İsrail - Kıbrıs uçuş süresi 50 dakika’ diyerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nden salon talep etti; Trodos istikametinden Limasol’a giderken, Polemitya köyü girişindeki dev spor tesisinde maç yapması onaylandı…
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Aynı talebi Hapoel Tel Aviv de yaptı ancak Kıbrıs Cumhuriyeti Polisi onay vermedi…
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Neyse, Maccabi, 17 Kasım akşamı Yunanistan ekibi Olympiacos’u Polemitya’da ağırladı…
Maçın bitimine iki saniye kala, İsrail ekibi 82 - 79 öndeydi… Olympiacos oyunu dışarıdan, kendi potası yanından oyuna sokacaktı… Maçın uzatmaya kalması için mucize de içeren 3 puan gerekiyordu…
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Ve Sasha Veznekov’a bir pas atıldı… Veznekov orta alanda salladı… Bitiş uyarı sesi top havadayken geldi ve beytambal top gitti potaya girdi…
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Maçı izleyenler arasında Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de vardı ve herkes şok içindeydi…
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Ve Olumpiakos, Veznekov’un 37 sayı yaptığı maçı uzatmada 97 - 94 kazandı…
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Maçın baş hakemi mi?
Emin Moğolkoç!
Türkiye’den!
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Buraya kadar basketbol heyecanı dışında bizi ilgilendiren bir şey var mı?
Yok!
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Ama, EuroLeague’de Türk takımları da var… Mesela bunlardan biri Anadolu Efes…
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Anadolu Efes, 23 Aralık 2026 tarihinde, Maccabi Tel Aviv ile Polemitya’daki Spyros Kyprianou Spor Salonu ya da arenasında karşılaşacak…
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Ve önümüzdeki yılın 1 Nisan tarihinde de aynı salona Fenerbahçe gelecek… EOKA’nın kuruluş günü!
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Güvenlik mi?
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Sorun olmaz diye düşünüyorum…
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Ancak, mesela Fenerbahçe’nin ev sahibi olduğu Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv maçları İstanbul yerine, güvenlik sebebiyle Münih’te oynanacak!
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İsrail - Kıbrıs - Türkiye…
Spor, siyaset, güvenlik…
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İzliyoruz!
Tabii ki sadece ‘İZLEYİCİ’ olarak!
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Statüko devam ettiği müddetçe sadece izleyeceğiz, izleyici olarak kalacağız!
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Yalanlarla avutulacağız!
Aleksandar "Sasha" Vezenkov, Yunanistan Basketbol Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Olympiacos forması giyen Bulgar profesyonel basketbolcu… Son saniyedkei efsane üçlüğü o attı… EuroLeague tarihinin en skorer ve en değerli oyuncularından. Biri olan Veznekov, 1995 Kıbrıs doğumlu… Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşı… Maç sonrası Hristodulidis’le sohbet ederken…