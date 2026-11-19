Sevgili Ufuk Umar abimizi de kaybettik… Çocukluğumuzun değerli abilerinden biriydi…

Erken bir veda…

Eşine, evlatlarına başsağlığı dilerim…

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Bir yandan ölümler, bir yandan seçim gerilimi, boğulduk!

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‘Kaçalım’ dedik!

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Telefon susmuyor!

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Anketler!

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Offf!

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Yolda bir öğrenci otobüsü!

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Şirketin adını yazmayacağım!

Ekzoz dumanı boğuyor!

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Ve otobüs Nuh Peygamber zamanından!

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Ve her köşede öğrenci indiriyor!

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Nereden baksan tehlikeli!

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Çocuklar güvende mi Sayın eğitim Bakanı?

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Telefonda Aygün Nuri!

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Kadıncağız ayağını kırdı!

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Ameliyat oldu!

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Arada hastaneye gitmesi lazım!

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Sağlık Bakanı ‘sağlıkla’ övünüyor ya; ambulans gidiyor, bir tek şoför var, Aygün hanıma diyorlar ki; ‘birini bul sana yardımcı olsun ambulansa sedyeyle koyabilsinler!’..

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Aygün hanım Dikmen Belediyesi’ni arıyor ve iki belediye çalışanının yardımı ile ambulansa giriyor!

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Hastaneye gidiyor, eve dönecek; iki belediye çalışanı tekrar aranıyor!

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Sağlık Bakanı mı?

Övünüyor!

Ülkede sağlık çok iyi!

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Eğitim – çocuklarımız 1970’lerden otobüslerle taşınıyor!

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Neyse, Yeşilırmak’a geliyorum…

Muhteşem bir hava!

Enfes bir rüzgar!

Köy muhteşem!

Deniz harika!

Siyaset sıfır!

Ohhh!

Basketbol, siyaset, güvenlik ve biz yokuz!

Çok uzun zamandır basketbol maçı izlememiştim…

Artık izleyeceğim!

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İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımı, ev sahibi olduğu EuroLeague maçlarını Limasol yakınlarındaki Spyros Kyprianou Spor Salonu’nda oynayacak…

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Maccabi, güvenlik sebepleri ile üç yıldır ev sahibi olduğu maçları Belgrad’ta oynuyordu…

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Bu sezon, ‘İsrail - Kıbrıs uçuş süresi 50 dakika’ diyerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nden salon talep etti; Trodos istikametinden Limasol’a giderken, Polemitya köyü girişindeki dev spor tesisinde maç yapması onaylandı…

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Aynı talebi Hapoel Tel Aviv de yaptı ancak Kıbrıs Cumhuriyeti Polisi onay vermedi…

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Neyse, Maccabi, 17 Kasım akşamı Yunanistan ekibi Olympiacos’u Polemitya’da ağırladı…

Maçın bitimine iki saniye kala, İsrail ekibi 82 - 79 öndeydi… Olympiacos oyunu dışarıdan, kendi potası yanından oyuna sokacaktı… Maçın uzatmaya kalması için mucize de içeren 3 puan gerekiyordu…

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Ve Sasha Veznekov’a bir pas atıldı… Veznekov orta alanda salladı… Bitiş uyarı sesi top havadayken geldi ve beytambal top gitti potaya girdi…

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Maçı izleyenler arasında Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de vardı ve herkes şok içindeydi…

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Ve Olumpiakos, Veznekov’un 37 sayı yaptığı maçı uzatmada 97 - 94 kazandı…

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Maçın baş hakemi mi?

Emin Moğolkoç!

Türkiye’den!

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Buraya kadar basketbol heyecanı dışında bizi ilgilendiren bir şey var mı?

Yok!

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Ama, EuroLeague’de Türk takımları da var… Mesela bunlardan biri Anadolu Efes…

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Anadolu Efes, 23 Aralık 2026 tarihinde, Maccabi Tel Aviv ile Polemitya’daki Spyros Kyprianou Spor Salonu ya da arenasında karşılaşacak…

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Ve önümüzdeki yılın 1 Nisan tarihinde de aynı salona Fenerbahçe gelecek… EOKA’nın kuruluş günü!

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Güvenlik mi?

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Sorun olmaz diye düşünüyorum…

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Ancak, mesela Fenerbahçe’nin ev sahibi olduğu Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv maçları İstanbul yerine, güvenlik sebebiyle Münih’te oynanacak!

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İsrail - Kıbrıs - Türkiye…

Spor, siyaset, güvenlik…

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İzliyoruz!

Tabii ki sadece ‘İZLEYİCİ’ olarak!

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Statüko devam ettiği müddetçe sadece izleyeceğiz, izleyici olarak kalacağız!

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Yalanlarla avutulacağız!

Aleksandar "Sasha" Vezenkov, Yunanistan Basketbol Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Olympiacos forması giyen Bulgar profesyonel basketbolcu… Son saniyedkei efsane üçlüğü o attı… EuroLeague tarihinin en skorer ve en değerli oyuncularından. Biri olan Veznekov, 1995 Kıbrıs doğumlu… Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşı… Maç sonrası Hristodulidis’le sohbet ederken…