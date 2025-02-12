Kıbrıs Barış Konseyi, “Süt Babam” belgeselini gösteriyor...

Kıbrıs Barış Konseyi, 19 Şubat 2025 Çarşamba akşamı saat 19.30’da, Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Ledra Palas oteli yanındaki Goethe Enstitüsü’nde Cemal Yıldırım’ın yönetmenliğini yaptığı “Süt Babam” başlıklı belgesel filmi gösterecek.

AKEL Türkçe’de yer alan haberde şöyle denildi:

“Savaş insanları canavarlara dönüştürdüğünde, bazıları insan kalmak için savaşır ve yalnızca insan hayatlarını değil, aynı zamanda savaş sonrasının insani boyutunu da kurtarır.

Kıbrıs Barış Konseyi Lefkoşa-Girne Bölümü 19 Şubat Çarşamba günü saat 19.30'da Kıbrıslı Türk yönetmen Cemal Yıldırım'ın "Süt Babam" belgeselinin gösterileceği etkinliği düzenliyor. Goethe Enstitüsü'nde (Ledra Palas otelinin yanı, Marku Draku Caddesi No: 21) belgeselin gösterileceği etkinliğe filmin kahramanları da katılacak ve ardından bir söyleşi gerçekleştirilecek. Giriş ücretsiz olacak.

BELGESEL HAKKINDA BİR NOT...

Andreas, Mehmet'i "düşman" olarak değil, bebeğini kurtarmak için çırpınan bir baba olarak görür ve minik Birgül'ün "süt babası" olur.

Filmde canlandırılan senaryo değil, gerçek bir hikayedir. 1963-64’ün kanlı olaylarında kardeşini kaybetmenin büyük acısını yaşayan, ama 1974 savaşının ateşinde hayatını dahi tehlikeye atarak küçük Birgül’ün hayatını kurtaracak sütü babasına ulaştırmaya çalışan Antreas Efstathiu ile onu bulmayı hayal eden ve barikatlardan geçişler mümkün olur olmaz onu bulana kadar arayan Birgül Kılıç Yıldırım'ın hikayesi. Kısa bir süre sonra Antreas'ın kayıp kardeşinin kemikleri bir toplu mezarda bulunur.

Kıbrıs trajedisi hakkındaki bu belgesel aynı zamanda milliyetçi nefrete kapılmayı reddedenlerin insanlığından doğan barış umudunu da anlatıyor...”

LONDRA’DA DA GÖSTERİLDİ...

“Süt Babam” belgeseli, geçtiğimiz Ocak ayında Londra’da Kıbrıs Toplum Merkezi’nde de gösterilmişti. Bu konuda Kıbrıs Postası’nda 2 Şubat 2025 tarihinde bir yazı kaleme alan Ertanç Hidayettin, özetle şöyle yazdı:

“...Londra’da düzenlenen önemli etkinliklerden katılabildiğim tek etkinlik Cemal Yıldırım’ın Süt Babam belgesel filmi oldu. Londra Kıbrıs Türk Toplum Merkezi salonunu dolduran bizlere çok duygusal bir gece yaşattı film. Ne kadar daha önce hakkında çok şeyler okumuş olsam da ben de herkes gibi filmi izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Savaşın korkunç pençesinde yaşarken dahi insanlıklarını unutmayan kahramanların öyküsü olan bu tür filmlere çok gereksinimimiz var.

Usta yönetmen Cemal Yıldırım’ı BRT’de yayınlanan belgeselleri ile tanıyorduk. Onun ve Süt Babam filminin kahramanı, değerli eşi Birgül Kılıç Yıldırım’ın aramızda bulunup sorularımıza, yorumlarımıza yanıt vermesi etkinliğe katılanlar için büyük bir mutluluktu.

Bebek Birgül’e tüm risklere rağmen Lefkoşa Rum kesiminden Nan Pelargon sütünü bulup sağlayan ve belki de bebeğin hayatını kurtaran Andreas Efstathiou ile Mehmet Hulusi Kılıç ve aileleri arasındaki, yaşamları sonlanana kadar devam edecek dostluk umarım barış adına çok güzel bir örnek teşkil eder. Etmeli de. Ne mutlu bize ki bu güzel insanların örnekleri gibi daha birçok umut kaynağı olan yaşanmış öyküler bulunmaktadır.

Süt Babam filmini Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar birlikte izledik. Ben katılamadım ama 24 Ocak tarihinde gösterilen Yeşil Hat’ın Hikayesi filmini de. Londra’da Nisan 2024 tarihinden beri Kıbrıs ile ilgili dört değerli film izlemenin mutluluğunu yaşadık. Panikos Hrisanthu’nun Niyazi Kızılyürek ile ortak yapımı olan Çiçekler ve Kurşunlar belgeseli, yukarıda bahsettiğim Süt Babam belgeseli, yine Panikos Hrisanthu’nun Yeşil Hat’ın Hikayesi ve genç yönetmen Ceyhun Sesigüzel’in Bölünmüş Ada belgeseli. Hepsi de ezber bozan, Kıbrıs sorununa insancıl açıdan bakan değerli filmlerdi.

Kıbrıs’ta barış için uğraş veren tüm sanatçılarımıza, akademisyenlerimize, sivil toplum örgütlerimize ve barış aktivistlerimize minnet borcumuz var. Kıbrıs’ta barış, onların özverili çabaları sayesinde mümkün olacaktır. Siyasetçilere rağmen.”

*** GEÇMİŞLE YÜZLEŞMEYE DAİR YAZILAR...

“Naziler, antisemitizm ve Holokost...”

Tomas Tengely-Evans/SOCIALIST WORKER

Nazi soykırımından ders çıkarmalı ve ‘Bir Daha Asla’yı bir slogan olmaktan çıkarmak için mücadele etmeliyiz.

Auschwitz Birkenau ölüm kampı 80 yıl önce bu hafta özgürleştirildi. Kamp, Nazilerin antisemitik ideolojisi tarafından yönlendirilen endüstriyel bir ölüm makinesinin merkezinde yer alıyordu.

Naziler, 1941 ve 1945 yılları arasında Avrupa’daki Yahudi nüfusunun üçte ikisini oluşturan altı milyondan fazla Yahudi’yi öldürdü. “Untermenschen” ya da “insan altı” olarak kabul edilen beş milyon kişi de ölüm kamplarında can verdi.

Holokost Anma Gününde “Bir Daha Asla” diyoruz. Ancak bunun bir slogandan daha fazlası olması için Holokost’un dehşetine giden yolu neyin açtığını anlamamız gerekiyor.

Holokost, sadece ölümlerin boyutuyla – her ne kadar şaşırtıcı olsa da – ya da bir devletin bütün bir insan grubunu imha etmesiyle belirginleşmez.

Tarihte soykırım gerçekleştiren devletlerin başka örnekleri de vardır. Belçika, Kongo soykırımında milyonlarca insanı katletti. Bir yılı aşkın bir süredir telefon ekranlarımızda Gazze’deki soykırımı izliyoruz; bu da devlet eliyle işlenen toplu katliamların 1945’te sona ermediğinin acımasız bir hatırlatıcısı.

Holokost, kendine özgü endüstriyel doğasıyla dikkat çekmektedir. Bu, dünyanın en gelişmiş kapitalist devletlerinden biri tarafından mümkün kılınan kapitalist bir cinayetti.

Demiryolları Avrupa’nın dört bir yanından insanları ölüm kamplarına taşıdı. Almanya’nın en büyük şirketlerinden bazıları önemli bir rol oynadı ve toplu katliamdan kâr elde etti.

Ölüm kamplarındaki gaz odaları için Zyklon B sağladılar ve mahkûmları köle işgücü olarak kullandılar. IBM tarafından tedarik edilen makineler bu muazzam bürokratik süreci mümkün kılan verileri işledi.

Ancak şirketlerin kâr etmesi kapitalizmle olan tek bağlantı değildi. Naziler toplumsal krizden ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında işçi sınıfı devriminin başarısız olmasından doğmuştur.

Yönetici sınıf krizle karşı karşıya kaldığında daha otoriter yöntemlere başvurabilir. Ve eğer tüm sistemine yönelik bir tehditle karşı karşıya kalırsa, demokrasiyi bir kenara bırakıp faşizme yönelebilir.

Alman egemen sınıfı, 1920’ler ve 30’larda Kayzer’i deviren ve kapitalizmin kendisini tehdit eden 1918 devriminin etkisindeydi.

Naziler, Alman kapitalist sınıfının ilk tercihi değildi. Başkan Paul von Hindenburg muhafazakâr politikacıların ve subayların düzeni yeniden sağlayacağını umuyordu.

Ancak kriz derinleştikçe, kapitalist sınıfın bazı kesimleri faşizmin düzeni ve istikrarı yeniden sağlaması fikrine ısınmaya başladı. 1932’ye gelindiğinde, faşistleri hükümete getirmeye çalışıyordu.

Egemen sınıf liberal demokrasiyi yok etmeye çoktan başlamıştı. Almanya 1930’dan beri “Baronlar Kabinesi”, sağcı politikacılar ve cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yöneten generaller tarafından yönetiliyordu.

Ancak bırakın sıradan insanları, parlamentoda bile çok az destekleri vardı ve karşılarında kitlesel bir işçi sınıfı hareketi vardı. Hitler’in Nazi partisi NSDAP’nin kitlesel bir tabanı vardı. Büyük Buhran’ın başladığı 1930 yılında parlamentoda bir atılım yaptı.

Partinin sokak savaşçısı kanadı Kahverengi Gömlekliler; komünistleri, sosyalistleri, sendikacıları ve diğer siyasi muhalifleri terörize etti. Nazilerin iktidarı ele geçirdiği 1933 yılına gelindiğinde sayıları iki milyona ulaşmıştı.

Almanya’nın egemen sınıfı, bu hareketi işçi sınıfını ezmek için kullanmak istiyordu.

Faşizm bu tabanı nasıl oluşturdu? Faşizm karşı devrimin aşırı bir biçimidir. Gerçek devrimci hareketler tarafından elde edilen kazanımları geri almaya çalışır.

Naziler krize gerici bir çözüm olarak solu, işçi örgütlerini, sivil toplumu ve tüm demokratik hakları ezmek istediler.

Ancak sadece statükoyu savunarak destekçi kazanmadılar. Toplumun orta sınıf kesimlerinden, yani hiperenflasyonun geçim kaynaklarını mahvettiği esnaftan ya da büyük şirketlerin altını oyduğu küçük kapitalistten taban oluşturmak için “devrimci” bir retorik kullandılar.

“Almanya’nın büyüklüğünü yeniden tesis edecek” bir ‘ulusal devrim’ vaat ettiler. Bu sadece solu değil, yozlaşmış siyaset kurumunu ve büyük şirketleri de hedef almak anlamına geliyordu. Ancak sistemi desteklemek ile sistem tarafından sıkıştırılan orta sınıf destekçileri arasında nasıl bir denge kuracaklardı? Antisemitizm kilit noktaydı.

Naziler, Alman egemen sınıfı tarafından zaten uygulanmakta olan antisemitizmi geliştirmiş ve radikalleştirmiştir.

Yahudiler kapitalizmin yükselişinden önce de zulme maruz kalmıştı. Ancak bu zulüm dine odaklıydı ve Yahudileri ayrı bir “ırk” olarak resmetmiyordu. Bu durum kapitalizmin ve “bilimsel ırkçılığın” gelişmesiyle değişti.

1800’lerin sonlarından itibaren “Yahudiler” dünya çapındaki depresyondan, Fransa’nın savaştaki başarısızlığından ve Almanya’daki sosyalist hareketin yükselişinden sorumlu tutuldu.

Egemen sınıflar, diğer ırkçılık biçimleri gibi antisemitizmi de bölmek ve yönetmek için kullandı. Ancak antisemitizm bir günah keçisi sağlamaktan daha fazlasını yapar; toplumsal krize gerici bir açıklama getirir.

Antisemitizm suçu gerçek kapitalist elitten sahte bir “Yahudi elitine” atmaktadır. Yahudiler aynı anda hem kapitalist hem de komünistlerle işbirliği içinde gösterildi; “Yahudi Bolşevizmi” ile suçlandılar. Nazilerin ideolojisine göre onların yok edilmesi Almanya’nın büyüklüğünü yeniden tesis etmek için gerekliydi.

Hitler karşı-devrimci bir hareketi sahte bir “devrimci” dille gizledi. Ancak çelişki çözülemiyordu.

Kahverengi Gömlekliler, Hitler 1933’te iktidarı ele geçirdikten sonra “ikinci bir devrimi” savundular. Ancak Hitler’in kapitalizme meydan okumak gibi bir niyeti yoktu ve Almanya’nın kapitalistlerine tehdit olmadıkları konusunda dikkatlice güvence vermişti. Kahverengi Gömlekliler’in söylemleri kapitalistleri endişelendirdi. Hitler 1934’te Uzun Bıçaklar Gecesi’nde toplu infazlarla liderlerini ortadan kaldırdı. Ancak çelişki devam ediyordu.

Troçki, Nazilerin orta sınıf tabanından “insan tozu” olarak söz etmişti – Naziler bu tabanı bir araya getirmek için giderek daha fazla antisemit ideolojiye bel bağladılar. Bu dinamik Holokost’u açıklamak için çok önemlidir.

Nazilerin antisemitizmi, ırksal saflık saplantısı ve emperyalizme destek el ele gitmiştir. İkinci Dünya Savaşı 1939’da başladıktan sonra, Naziler Yahudileri işgal ettikleri topraklardaki “gettolara” topladı.

Einsatzgruppen -özel SS ölüm mangaları- Almanya 1941-1942 yılları arasında Rusya topraklarının büyük bölümünü ele geçirirken Yahudileri katletti. Önce toplu katliamlara başvurdular, ardından gaz vagonlarına yöneldiler.

Ocak 1942’de üst düzey SS ve hükümet yetkilileri Wannsee konferansında bir araya geldi. Yahudilere yönelik endüstriyel toplu katliam olan “Nihai Çözüm”ü titizlikle planladılar.

Naziler “gettoları” tasfiye etmeye başladı ve Yahudi katliamlarını hızlandırdı. Daha sonra doğuya toplu sürgünlere ve ölüm kamplarının kurulmasına izin verdiler.

Bazıları Holokost ve diğer Nazi suçlarının Alman kapitalist sınıfının çıkarlarını temsil ettiğini savunmuştur. Ancak Naziler ve patronlar arasında gerilimler vardı. Rejim siyasi kontrolü elinde tutarken kapitalistler ekonomik kontrolü elinde tutuyordu. Bu ikisi çatıştığında Naziler üstünlüğü ele geçirdi.

Örneğin, 1935’te Nazi rejimi, diğer ihracat endüstrileri pahasına orduyu inşa etmek için yatırımları ağır sanayiye odaklamak istedi. Hitler’i ve Nazileri desteklemiş olan çelik baronu Fritz Thyssen bu harekete karşı çıktı. Nazi devleti onun fabrikalarına el koydu.

Büyük firmaların Holokost’tan kâr ettiği kesinlikle doğrudur. IG Farben’in Auschwitz-Monowitz’de özel olarak inşa edilmiş bir fabrikası vardı ve kamptaki Yahudi köle işçileri kullanıyordu. Ancak ölüm kampları sadece ekonomik terimlerle açıklanamaz.

İkinci Dünya Savaşı’nın doruk noktasında Naziler değerli askeri kaynaklarını “Nihai Çözüm”ü uygulamaya yönlendirmiştir. Naziler Doğu Cephesi’nde kaybederken bile kaynaklarını soykırıma aktardılar.

Antisemit ideolojinin rolünü anlamak hayati önem taşımaktadır. Yönetici sınıf Nazilere yöneldi ve Naziler de antisemitizm ve nihayetinde soykırım yoluyla tabanlarını bir arada tuttu. Savaşta Almanya’nın kaderi değiştikçe, rejim radikalleşti ve imha planlarını hızlandırdı.

Bu yılki Holokost Anma Günü acil bir zamana denk geliyor. Holokost’un nasıl anlaşıldığı ve yorumlandığı konusunda bir savaş yaşanırken Holokost’u hatırlamamız gerekiyor.

Almanya, Fransa ve Avusturya’da faşizmin mirasçıları ortaya çıkmaya başladı. İtalya’da hükümeti onlar yönetiyor.

Holokost’un dehşeti, günümüz faşistlerinin antisemitizmi açıkça benimsemelerinin daha zor olduğu anlamına geliyor. Birçoğu İsrail ve Siyonizm’i desteklediklerini ilan ederek bunun antisemit olamayacakları anlamına geldiğini iddia ediyor.

Ancak antisemit ideoloji hâlâ birçok faşist parti için önemli bir özellik. Komplo teorileri ve sahte düzen karşıtı söylemlerle gizlenmiştir. Aşırı sağın mihenk taşlarından biri “Büyük Yer Değiştirme Teorisi”dir. Bu teoriye göre “elitler” -Yahudiler için kullandıkları bir kod kelime- Avrupa ve Kuzey Amerika’daki beyazların yerini almak üzere Müslüman göçmenleri ithal etmektedir.

Faşistler ve onların fikirleri şu anda dünyanın en güçlü adamı Donald Trump ve dünyanın en zengin adamı Elon Musk tarafından normalleştiriliyor.

Faşizme, aşırı sağa ve ırkçılığa, ama aynı zamanda bu pisliği ve dehşeti üreten kapitalist sisteme karşı harekete geçmeliyiz.

(AVLAREMOZ, Tomas Tengely-Evans’ın Socialist Worker’deki yazısını çevirerek 10.2.2025’te yayımladı).