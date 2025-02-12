Bir de bu çıktı: Liyakat!

Meclis kürsüsünden “Liyakat uzmanlığı nasıl bir uzmanlıktır bilmem” diyor Maliye Bakanı…

Buna şüphe yok!

Öyle olsa “Maliye Bakanı” makamını kabul etmezdi zaten…



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Liyakat en özlü anlatımıyla şu: "Layık olma, yetkinlik, uygunluk."

Bir kişinin görevi, uzmanlık, yeterlilik, bilgi, beceri, deneyim ve karakter gibi özelliklerine göre belirleniyor.



Bu ülkede hiçbir zaman dikkate alınmadı böylesi bir değer…

“UBP-DP-YDP” ortaklığında ise iş iyiden çığırından çıktı.

Rezilliğe döndü…

Hani sokağın sözüyle, dingili koptu.



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Bakanlar Kurulu "Devlet Planlama Örgütü"ne bir "yatırım danışmanı" atamış.

İşe gitmiyor.

Maaş alıyor.

Televizyonları geziyor ve akıl dağıtıyor.

Özelliği ne?

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Üyesi olmak...

Meclis kürsüsünden Devrim Barçın soruyor: 5 ay önce sözleşmesi bitti, yenilenmedi, Resmi Gazete'de yayınlanmadı, halen maaş alıyor.

Maliye Bakanı, "bakalım, araştıralım" diyor.

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Kamuda, görev tanımıyla ilgisi olmayan başka sözleşmeli isimler de var. Bu kişiler, toplumun yarattığı kaynaklara yaslanarak maliyeyi söğüşlüyor ve yıllardır medyada geziniyor.

Daha acısı ne biliyor musunuz?

Muhalefet dahil basın toplantılarında boy gösteriyor böylesi isimler!

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Harita Dairesi Müdürlüğü'ne bir atama yapılıyor.

İşinin ehli mi?

Değil!

Yasada öngörülen “aranan nitelikler” özelliğine de uymuyor.

Uysa da olur uymasa da dönemi şimdi…

Baş imzacı kim?

Ersin Tatar!



Doktordan maliyeci, muhasebeciden ulaştırmacı, postacıdan istatistikçi, işletmeciden eski eser uzmanı yaratan bu zihniyet, 'Kalkınma Planı' sunuyor.

Ülkeyi bunlar kalkındıracak (!)

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Partili yandaşları "müdür" yapılacak ki "dağıtım düzeni" aksamasın...

Dağıtıyorlar!

Yurttaşlığı, toprağı, sigorta izinlerini, sanayi bölgelerini, maaşı, makamı...

Ne aklınıza gelirse...

7 milyon nüfuslu Bulgaristan'da 29 sigorta acentesi varken, 500 bin nüfuslu kuzey Kıbrıs'ta 47!

Her sene 3 bin yeni çocuk doğarken, hükümetin “doğurduğu” yurttaşlar 4 binden fazla...



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"İdari bir tasarruf kullandık, biz de biliyoruz, atanan kişi aranan özelliklere uymuyor ama aranan niteliklere haiz herkesten de müdür olmaz" diyor, İçişleri Bakanı!

Özellikleri ve nitelikleri uymasa da... Yasaya ve tüzüğe denk gelmese de... Birini atıyorlar.



"Kimi müdür atacağımızı muhalefete mi soracağız" diyor Bakan.

Hepimizin içine su serpiyor: “Bu atamalar kamuda verimlilik içindir.”



Yazacak ne kalıyor geriye…