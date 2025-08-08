Kıb-Tek: Birçok bölgeye elektrik verilmeye başlandı
KIBTEK, Güneşköy trafo merkezindeki patlamadan dolayı elektriksiz kalan birçok bölgeye elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.
A+A-
KIBTEK, Güneşköy trafo merkezindeki patlamadan dolayı elektriksiz kalan birçok bölgeye elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.
Kıb-Tek yetkililerinden elde edilen bilgiye göre, alternatif besleme yöntemi geliştirilen arızalı kısmın sistemden tamamen ayrılmasının ardından santraller devreye girdi ve kısa sürede tüm bölgelere elektrik verilecek.
Bu haber toplam 835 defa okunmuştur
Etiketler : teknecik