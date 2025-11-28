Kermiya'da 'Black Friday' yoğunluğu!
Kermiya Barikatı’nda sabah saatlerinden itibaren dikkat çekici bir araç yoğunluğu yaşanıyor.
Kermiya Barikatı’nda sabah saatlerinden itibaren dikkat çekici bir araç yoğunluğu yaşanıyor. Black Friday indirimlerinden yararlanmak isteyen Kıbrıslı Türkler, geçiş noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.
Zaman zaman durma noktasına gelen trafik, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yoğunluğun Cumhurbaşkanlığı binasına kadar uzaması bekleniyor. Vatandaşlar, mevcut geçiş noktalarının yoğun talebi karşılamadığını belirterek liderlere ek geçiş kapıları veya mevcutların kapasitesinin artırılması yönünde çağrıda bulunuyor.
