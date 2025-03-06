Kermiya’da askeri bölgede ve Vasilya’da yeni kazılar...

Kayıplar Komitesi’nin Kermiya’da askeri bölge içerisinde ve Vasilya’da yeni kazılar başlattığı öğrenildi.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Çınar Karal’dan aldığımız bilgilere göre Kermiya’da (Ayios Dometios) askeri bölge içerisinde başlatılan kazıda bir kayıp Kıbrıslırum’un gömü yeri aranıyor, Vasilya’da (Karşıyaka) başlatılan kazıda ise üç kayıp şahsın gömü yeri aranacak.

ASKERİ BÖLGELERDEKİ KAZILAR...

Kayıplar Komitesi’nin iki askeri bölgede yürüttüğü kazılar sona erdi ve yine askeri bölge içerisinde yeni bir kazıya başlandı. Askeri bölge içerisinde yapılıp da sona eren kazılardan Kördemen’de (Kılıçaslan/Kondemenos) dokuz “kayıp”tan geride kalanlara ulaşıldı. Askeri bölge içerisinde yürütülen ve sona eren bir diğer kazı ise Haspolat’ta (Mia Milya) idi. Burada herhangi bir ize rastlanmadı ve kazı tamamlandı. Bu iki askeri bölgedeki kazılar tamamlanırken, askeri bölgeler içerisinde yeni bir kazıya başlandı. Bu da, Kermiya’da (Ayios Dometios) yapılıyor. Sivil bölgelerden Güngör’deki (Kutsovendi) kazı da tamamlandı.

KOMİTE İHBARLARI İSİMSİZ OLARAK KABUL EDİYOR...

Kayıplar Komitesi, gerek 1963-64, gerekse 1974’te “kayıp” edilmiş olan Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın gömü yerlerini aramakta olduğu kazıları kesintisiz biçimde sürdürürken, 181 ihbar hattına da vatandaşlar isimsiz olarak bilgi verebiliyorlar, bildiklerini paylaşabiliyorlar...

KAZILARDA SON DURUM...

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Çınar Karal’dan aldığımız bilgilere göre, kazılarda son durum şöyle:

*** Akçiçek/Siskilip/Siskilipos: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un geniş bir alanda gömülü olduğu bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Kalkanlı/Gabudi/Kalo Chorio Kaputi: Kalkanlı bölgesinde devlet tarafından yol çalışması başlatılmış ve bu çalışmalar sonucunda kalıntılar açığa çıkmıştır. Bu konu Komitenin araştırma departmanına bildirilmiş ve araştırma ekibi de kazı birimine vermiş olduğu bilgi üzerine kazı çalışmaları sistematik bir şekilde devam etmektedir. Üç kişiden geride kalanlara ulaşılmıştır.

*** Akdeniz/Ayirini/Agia Eirini: 1963-64 kaybı bir grup Kıbrıslıtürk'ün Akdeniz köyünde, kumluk araziye gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine araştırma ekibinin belirlediği limitler içerisinde kazı çalışmaları sistematik bir şekilde devam etmektedir.

*** Kördemen/Kılıçaslan/Kontemenos (Askeri Bölge): 1974 yılına ait bir grup Rum'un yolun kenarına gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları sona ermiştir. Dokuz kayıptan geride kalanlara ulaşılmıştır.

*** Lapta/Lapithos: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un boş bir tarladaki araziye gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar sırasında 2 kişiye ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşılmıştır. Kazı çalışmaları, araştırma ekibinin, arazi ekibine vermiş olduğu genişletme limitleri içerisinde tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Güngür/Kutsovendi: 2011 yılında, 1974 yılına ait 3 kıbrıslı Rum’un bu alanda gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştı ve 2 kişinin kalıntılarına ulaşılmıştı. Bu sebeble yeniden toplanan bilgiler ışığında, 2011 yılında kazısı yapılan alanın limitleri belirlenip, o alanın doğu ve batı yönlerine doğru genişletilmesi kararı ile kazı çalışmaları sona ermiştir.

*** Karşıyaka/Vasilya: 1974 kaybı 3 Kıbrıslırum’un Karşıyaka-Geçitköy (Vasilya-Panağra) anayolunun kuzeyine, yol kenarına gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır.

*** Haspolat/Mia Milya (Askeri Bölge): 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum’un toprak yolun etrafına gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları sona ermiştir.

*** Kermiya/Metehan/Ayios Dometios (Askeri Bölge): 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum’un Kermiya’da askeri bölgede bir arazi içerisinde gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışması başlatılmıştır.

*** Eylence/Aglantzia: 1963 kaybı iki Kıbrıslıtürk’ün bu bölgede gömülü olabileceği bilgisi üzerine 2015 yılında kazı çalışmaları yapılmış ve hiçbir kalıntıya rastlanmamıştı. Bu bölgedeki araştırma çalışmaları gelen bilgiler üzerine devam etti, ayrıca Amerikalı uzmanlar tarafından GPR analizi gerçekleşti. Çıkan sonuçların değerlendirmesi için gerçekleştirilen kazı çalışması sona ermiştir.



Vasilya'daki kazılardan görünüm...

Kalkanlı'daki kazılardan görünüm...

Akçiçek'teki kazılardan görünüm...

Kıbrıs İki Dillilik Derneği’nden İstanbul’a anlamlı bir kültür yolculuğu...

Kıbrıs’ta yeniden yakınlaşma etkinliklerinde önemli rol oynayan ortak derneklerden biri olan “Kıbrıs İki Dillilik Derneği”, İstanbul’a anlamlı bir ziyaret yaptı.

Derneğin sosyal medya sayfasında yapılan paylaşımda, bu ziyaretle ilgili olarak şöyle denildi:

“Kıbrıs İki Dillilik Derneği’nin Yurtdışı Kültür Gezisi: İstanbul...

İstanbul’da unutulmaz bir kültür yolculuğu!

Kıbrıs İki Dillilik Derneği olarak ikinci yurtdışı gezimizi İstanbul’a gerçekleştirdik! Pek çok üyemizin katılımıyla, iki toplumdan dostlarımızla birlikte hem kaynaşma, hem de dil pratiği yapma fırsatı bulduk.

Bu kültürel yolculuk kapsamında, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Tarihi Kapalı Çarşı ve Galata Kulesi gibi İstanbul’un en önemli tarihi mekanlarının yanı sıra, bugün bir kültür merkezi olarak kullanılan ve Türklerin de Yunanca dersleri aldığı Galata Rum Okulu’nu ziyaret ederek burada gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladık.

1 Mart 2025 Cumartesi günü bizleri bu güzel mekânda misafir eden Galata Rum İlkokulu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Meri Komorosano’ya ve Galata Rum Okulu’nun tarihçesi ile İstanbul’daki Rum topluluğuna dair eşsiz tarihi bilgilerini bizimle paylaşan Sismanoglio Megaro Kütüphane Sorumlusu Sn. Evangelia Ahladi’ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Bu anlamlı geziye katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz!

Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere!”

Ahmet Ömerağa Albayrak’tan “Eskilerde kalan çocuk sokak oyunları...”

Ahmet Ömerağa Albayrak, yeni bir kitabın müjdesini verdi. “Eskilerde kalan çocuk sokak oyunları” başlıklı kitapla ilgili sosyal medya sayfasında bir paylaşım yaparak önümüzdeki günlerde çıkacak olan kitabının kapağını da paylaşan Ahmet Ömerağa Albayrak, şöyle yazdı:

“Yeni bir kitap geliyor, “Sokak Oyunlarımız”...

Tam 153 çocuk sokak oyunu ve her oyunun çocuğun yetenklerine kattıkları, psikologların önerileri, oyunun çocukların dünyasındaki yeri yani Kıbrıs kültürümüzde sokak oyunlarımız ve nasıl oynandığını bulacağınız bir kitap. Vatana, millete hayırlı olsun, çok yakında kitapçılarda...”

Biz de Ahmet Ömerağa Albayrak’ı Kıbrıs kültürünü yaşatmak için göstermekte olduğu kesintisiz çabalardan ötürü kutluyoruz...