Bir ülke karanlıktır, eğer iradesi kuşatılmış, demokrasisi hiçleştirilmiş, kimlik yitimine uğramış, geleceği ışıksız bırakılmışsa...

Bir ülke karanlıktır, eğer bir sokağında, bir aydın-araştırmacı-yazar katledilmişse ve katilleri yaşıyorsa...

Bir ülke karanlıktır, orada yaşayan insanlar seçtikleri tarafından yönetildiklerine inanmıyor ya da kendini yönetenleri kendisi seçemiyorsa…



* * *



"Kutlu Adalı bir gece yarısı katledildi."

Kimi zaman mesele kişisel bir yerden okunuyor ve sanki Kutlu Adalı'nın bedeni hedef alınmış gibi bir görüntü oluşuyor.

Adalı'nın düşünceleri katledilmek istendi.

Çünkü Kutlu Adalı, özgürlüğü, kardeşliği, dayanışmayı anlatıyordu.

Kıbrıs'ın kimliğini, kültürünü, sesini çoğaltıyordu Kutlu Adalı...

Ada yarısında ne kadar kir varsa üzerine bayrak çekildiğini, ne kadar hile varsa milliyetçilikle örtüldüğünü, umudun ve yarının çürütüldüğünü anlatıyordu.

Kıbrıs'ın bölünmüşlüğü üzerinden rantı anlatıyordu, talanı anlatıyordu, hukuksuzluğu anlatıyordu, bataklığı anlatıyordu.

* * *

Kutlu Adalı'yı katleden zihniyeti biliyorduk.

Yanılmadık.

Çok samimi olalım ve gerçekle yüzleşelim.

Şimdi biz polisten Kutlu Adalı dosyasını açmasını istiyoruz.

Haklı bir talep bu…

Son derece anlaşılır…

Ancak, bir hakikati de görmezden gelemeyiz; bu polisin, bu dosya içinde adı geçenleri soruşturma yetkisi yoktur.

Çok daha acısı, bu polis, bu dosyada adı geçenlerin emrindedir.

* * *

Utanç biriktirmek zorunda bırakılan biz değiliz.

Katili tanıyoruz!

Gencecik gazeteci Metin Göktepe’yi öldüren katille aynı kişidir Kutlu Adalı’nı katili; çok daha gerilere gidelim, Kıbrıs’ı bir bütün düşleyen Fazıl Önder’i, Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet’i katledenlerle aynıdır.

Katilden kahraman yaratan derin devlet, şiddetin ve cinayetin açık adresini yazdı bir sokağın orta yerine…

Biz barışın yazmak için sözleşiyoruz.



* * *



Hırant Dink’i sokak ortasında arkasından vuracak kadar çocuktan katil yaratan karanlık güçlerin ihtirası ve yalanlarıyla değil, Kutlu Adalı’nın idealleri ve dünyaya emanet ettiği onuruyla hayatı çoğaltmalı ve bir arada, özgür ve mutlu bir gelecek kurmalıyız.

Biz sadece Adalı'nın katillerini istemiyoruz.

Biz ülkemizi de geri istiyoruz.

Barışı düşlemekten, kendi kimliğimiz ve irademizle dünyaya tutunma çabamızdan ve ADALI düşlerimizden vazgeçmeyeceğiz.