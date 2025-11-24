Karavezirler: “Öğretmenlerimizin hakkı ödenmez, her zaman yanlarındayız”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belde sınırları içindeki okulların ve köy kadın kurslarının öğretmenleri için yemek düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Le Chateau Romance Restoran’da düzenlenen yemekte öğretmenlere isimlerine özel ajandalar hediye edildi.

Belediye Başkanı Ali Karavezirler, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğretmenlerin gelecek nesilleri yetiştiren en önemli değerler olduğunu vurgulayarak, “Öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Eğitime desteği önemsiyor, yeni dersliklerden bina bakımına kadar öğretmenlerimizi yalnız bırakmıyoruz” dedi.

Karavezirler, beldedeki okullarda yeni ek dersliklerin açıldığını, bazı projelerin ise devam ettiğini kaydetti.

Tüm müdürler adına konuşan Değirmenlik İlkokulu Müdürü Nedime Karasel, belediyenin eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Karavezirler’e el yapımı ahşap satranç seti hediye etti.