Karava’da kuyu kazısında bir kayıptan geride kalanlara ulaşıldı…

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürütmekte olduğu kazılarda, geçen yılın son işgünü olan 30 Aralık 2025 tarihinde, Karava’da yürütülen kuyu kazısında bir kayıptan geride kalanlara ulaşıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü de (2 Ocak 2026) Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslıtürk Üyesi Hakkı Müftüzade ile Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pandelidis, Karava’daki kuyu kazısını ziyaret ederek Kazılar Koordinatörü Dr. Erge Yurtdaş ve Kayıplar Komitesi’nin diğer yetkililerinden kazının ayrıntılarıyla ilgili bilgi aldılar, kazı yerinde incelemelerde bulundular.

ERGE YURTDAŞ’IN ANLATTIKLARI…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koodinatörü Dr. Erge Yurtdaş, konuyla ilgili olarak sorularımızı yanıtlarken, sözkonusu kalıntıların kuyu kazısında 11 metre derinlikte bulunduğunu kaydetti.

Kazılar Koordinatörü Dr. Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, sözkonusu kuyuyla ilgili bilgiler eski bir bilgiydi. Bir zamanlar bazı şahıslar bu kuyuyu temizlemeye çalışmışlar ve insan kemiğine rastlayınca, kemikleri kuyuya atıp kuyuyu temizlemekten vazgeçmişler… 30 Aralık tarihinde Karava’da (Alsancak) yürütülmekte olan kazılarda, 11 metre derinlikte bir kişiden geride kalanlara ulaşıldı. Bu bir çorap ve içerisinde ayak kemikleri idi… Kazının devamında bir rampa inşa edilecek ve kazılar manuel olarak yürütülecek.

Halen dört kazının devam etmekte olduğunu kaydeden Dr. Erge Yurtdaş, bunlardan ikisinin Geçitkale’de (Lefkonuk), birisinin ise Strovulo’da sıra kuyularda yürütülmekte olduğunu belirtti. Kıbrıslırum arkeologların yılbaşı tatilleri nedeniyle diğer kazılar öbür gün yani Çarşamba günü (7 Ocak 2025) başlayacak ancak bu arada sözkonusu dört kazı (Karava/Alsancak, Lefkonuk’taki (Geçitkale) iki kazı ve Strovulo’daki bir kazı) devam edecek.

ÜYELER ZİYARET ETTİ…

Öte yandan Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum üyelerinin geçtiğimiz Cuma günü (2 Ocak 2026) Alsancak’taki (Karava) kazı yerini ziyaret ettikleri öğrenildi. Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Hakkı Müftüzade ile Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pandelidis, kazı yerini ziyaret ederek burada Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Dr. Erge Yurtdaş ve Kıbrıslırum Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Andreas Hristu’dan bilgi aldılar, kazı yerini incelediler.

Biz de Kayıplar Komitesi’nin kazılarında çalışmakta olan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz…

*** Türkiye’de Cumartesi Anneleri/İnsanları:

“2026 insan onurunun kazandığı bir yıl olsun…”

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylemlerinin 1084'üncü haftasında Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Haftanın açıklamasını insan hakları savunucusu ve gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı Berna Tosun okudu.

“2026, kayıplarımıza kavuştuğumuz, adaletin ve barışın tesis edildiği, insan onurunun kazandığı bir yıl olsun” diye açıklamaya başlayan Tosun şöyle seslendi:

“Bugün 2026’nın ilk cumartesi. Yeni bir yıla daha, gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin akıbeti açıklanmadan giriyoruz. Takvimler değişse de kayıp yakınlarının bekleyişi değişmiyor; belirsizlik, acı ve adalet arayışı sürüyor. Kayıp yakınlarının hakikati bilme ve adalete erişme hakkı sistematik biçimde ihlal edilmeye devam ediliyor.

Bizler için yeni bir yıl, yalnızca yeni bir başlangıç değil; aynı zamanda kayıplarımıza ulaşma umudumuzu, unutmama irademizi ve hafızayı diri tutma sorumluluğumuzu büyütmek anlamına geliyor.”

Tosun, “Yeni yıla başlarken taleplerimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi ve talepleri şöyle sıraladı:

*Zorla kaybetme dosyalarında etkili, bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yürütülsün; sorumlular yargı önüne çıkarılsın adalet sağlansın.

*Kayıp yakınlarının hakikati bilme hakkı tanınsın.

*Galatasaray Meydanı’ndaki barışçıl toplanma hakkımız üzerindeki Anayasa’ya aykırı kısıtlamalar ve mekân yasağı kaldırılsın.

*Gözaltında kaybetme fiilinin insanlığa karşı işlenen bir suç olarak tanımlanmasına, önlenmesine ve cezalandırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılsın.

*Türkiye, imzalamaktan kaçındığı Birleşmiş Milletler Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmesi’ni ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’nü imzalasın, onaylasın ve uygulasın.

Tosun son olarak şöyle dedi:

“Yeni yıl vesilesiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi yalnızca kayıplarını arayan ailelerin değil, toplumun adalet ve demokrasi talebinin de ifadesidir. Hakikatle yüzleşmeden, adalet sağlanmadan ve geçmişin ağır insan hakları ihlalleriyle hesaplaşılmadan Türkiye barışa ve huzura kavuşamaz. Dileriz ki 2026, kayıplarımıza kavuştuğumuz, adaletin ve barışın tesis edildiği, insan onurunun kazandığı bir yıl olsun.

Yeni yılda da Galatasaray Meydanı’nda, hafızamızla ve ısrarımızla olmaya devam edeceğiz. Kayıplarımız bulunana kadar, failleri yargılanıp adalet sağlanana kadar vazgeçmeyeceğiz. Kaç yıl geçerse geçsin, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."

(BİANET.ORG – 3.1.2026)

“2025’te 12 kayıp şahıs kimliklendirildi…”

Cyprus Mail gazetesinden Georgina Sofoniu’nun haberine göre, 2025 yılı içerisinde 12 kayıp şahıs kimliklendirildi.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pandelidis’in verdiği bilgilere dayanarak Cyprus Mail’in 30 Aralık 2025’te yayımladığı haberde özetle şöyle denildi:

*** Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pandelidis’in geçtiğimiz Salı günü (30.12.2025) Kıbrıs Haber Ajansı CNA'ye verdiği bilgilere göre Kayıplar Komitesi 2025 yılında 12 kayıp şahsı kimliklendirirken, kazılar esnasında da 20 kayıptan geride kalanlara ulaştı.

*** Leonidas Pandelidis, “2026’da başka kimliklendirmeler de olacak” diyerek kamuoyunun Kayıplar Komitesi’ne bilgi vermesinin son derece değerli olduğunu belirtti ve “Her detay, gömü yerleriyle ilgili büyük resmi tamamlamaya yardımcı olur” diye konuştu.

*** Pandelidis, 2025’teki kimliklendirmelerin geçmiş yıllara kıyasla daha az olmasına karşın, (2025’teki kazılarda kalıntıları bulunmuş olan) 20 kayıp şahsın henüz kimliklendirilmemiş olması da “sayıların dengede olduğunu” gösterdiğini ve sürecin çok zaman alan bir süreç olduğunu söyledi.

*** Kimliklendirilmiş olan sözkonusu 12 kayıp şahsın 2024’teki kazılarda kalıntılarına ulaşılmış olan kayıplar olduğunu anlatan Pandelidis, 2025 yılında yürütülen kazılarda da 20 kişiye ait oldukları tahmin edilen kalıntılara ulaşıldığını, kimliklendirilmeler tehid edilince onların kimliklerinin de açıklanacağını söyledi. Pandelidis, aileler arasında yanlış umutlar yaratmamak maksadıyla, sözkonusu kalıntıların nerelerde bulunduğunu söylemekten kaçındı.

*** Kayıplar Komitesi 2024 yılında 105 yerde kazı yürütmüştü, 2025’te ise bu sayı 130’a yükseldi. Pandelidis, “Halen, sekiz tane aktif kazı ekibimiz mevcuttur ve bu sayıyı dokuze çıkarma olasılığı da vardır” diye konuştu.

*** Halkın Kayıplar Komitesi’ne bilgi aktarmasıyla ilgili bir soru üzerine Pandelidis, Kayıplar Komitesi’nin daha fazla bilgi akışından yarar sağlayabileceğini söyledi. Pandelidis, “Halka her zaman bize yardımcı olabilecek bilgilere sahip olup olmadıklarını soruyoruz” diyerek çoğunlukla verilen bilgilerin, Kayıplar Komitesi tarafından bilinen vakalarla kesiştiğini söyledi. Pandelidis, buna karşın, belli vakalarda “doğru bilgilerin ellerinde olmayışı” nedeniyle verilen bilgilerin değerli olabileceğinin altını çizdi.

*** Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslırum Üyesi, “Şahitlerin doğruyu söylediğine güveniyoruz ancak aradan onca yıl geçtikten sonra kalıntıların tam yerini hatırlayamayabilirler ve böylece (bu bilgilere eklenebilecek) küçük detaylar da büyük resmin bizim için tamamlanabilmesini sağlayabilir” diye konuştu.

*** Pandelidis, son olarak Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde belli bölgelerde ve askeri alanlarda bazı sınırlamalarla karşı karşıya olduğunu da söyledi.

(CYPRUS MAIL’de Georgina Sofoniu imzasıyla 30.12.2025’te yayımlanan haberi özetle derleyip Türkçeleştiren: Sevgül Uludağ/YENİDÜZEN).

