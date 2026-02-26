İLK EVİM KREDİSİNDEN DAHA FAZLA KİŞİNİN YARARLANMASI İÇİN EKLENMESİ GEREKEN KOŞULLAR VARDIR..

İlk kez konut sahibi olacak vatandaşların konut alımları için hazırlanan, Dördüncü İlk Evim Kredi Paketi, hafta başında açıklandı. 2023 yılından itibaren 3 tane ‘’İlk Evim Kredi Paketi açıklanmıştı.

Yetkililerin açıklamasına göre, üç pakette toplam 1 milyar 580 milyon TL tutarında, 10 yıl vadeli ve düşük faizli kredi kullandırıldığı; bu kapsamda 926 konut alındığı ve vatandaşların ev sahibi olduğu belirtildi.

Geçmiş 3 pakete baktığımız zaman, her pakette yaklaşık 300 kişinin bu krediden yararlandığını görüyoruz. Bu sayının, fırsat eşitliği bağlamında mutlaka arttırılması gerekmektedir.Ülkedeki ihtiyaca göre, bu sayının yetersiz olduğunu düşünüyorum.

KKTC sınırları içerisinde kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi olmayan ve hane geliri aylık net 300 bin TL’yi geçmeyen KKTC vatandaşları bu krediden yararlanacaktır.

Sosyal Sigortalar veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının emekli sandığına ya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sosyal sigortalar sistemine aktif kaydı olan ve başvuru tarihi öncesi son 6 ay süresince prim yatırımı bulunan, KKTC’de ikamet eden, KKTC vatandaşları bahse konu bu krediye başvurabilecektir.

Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocuklarından herhangi birinin daha önceki İlk Evim Konut Kredisi” paketlerinden yararlanmamış olması da şarttır.

Tahsili gecikmiş borcu bulunan kişiler, Çek yasağında bulunan kişiler ile Birinci ve ikinci derece kan bağı bulunan akrabalarından konut satın alan kişiler, bu krediden yararlanamayacaktır.

Kredi, aylık eşit taksitli, azami 10 yıl vadeli ve 3.3milyon TL’yi geçmeyecek şekilde, satın alınacak konutun değerinin en çok % 80’i kadar olacaktır. Aslında, Vade süresinin uzatılma alternatifleri de düşünülürse, taksit miktarları daha dadüşük olabilir.

Kredinin faiz oranı, aylık yüzde 1,75 ve yıllık yüzde 21 olacak ve bu krediler için faiz ve bsiv vergisi dışında, herhangi bir komisyon veya masraf alınmayacaktır.

Satın alınacak konutlar için, alıcı, satış ve ipotek işlemlerine yönelik, Tapu Dairesinde ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlardan muaf tutulacaktır.

Yapılan açıklamada, krediye başvuracak kişinin hane toplam gelirinin aylık net 300.000 TL’yi geçmemesi gerekmektedir diye bir ifade bulunmaktadır.

Bu koşul, örneğin anne, babası ve kardeşleri ile yaşayan ve kredi başvurusu yapacak bir kişi için, evde yaşayan ve çalışan tüm ailesinin gelirleri toplamı alındığı ve 300 bin TL limiti aşıldığı için, pek çok gencimiz krediye başvuramamaktadır. Burada yapılması gereken, sadece başvuru yapacak gencin geliri için bir üst limit konulması olmalıdır.

Gençlerimizin göç etmemesi, ülkelerinde hayat kurmalarının en önemli adımlarından biri iş sahibi olmaları , diğeri de ev sahibi olmabilmeleridir.Oldukça yükselen ev fiyatlarıyle herkes ev sahibi olamamaktadır.Bu bağlamda, düşük ve sabit faizli, uzun vadeli, TL kredi kullanımı ile ev sahibi olmaları çok önemli bir fırsattır.

Öte yandan, kırsal kesim arsası üzerine çocuklarına ilk evlerini yapacak olan vatandaşlarımızın da, kredi paketindeki koşulları sağladıkları taktirde, ilk evim kredisinden mutlaka yararlanması gerekmektedir.

Böylece, hem gençler köylerinde kalmaya devam edecek, köyde üretime yönelik faaliyetlerde bulunacak, şehirlere göç azalacak ve talepten dolayı şehirlerdeki ev fiyatları da artmaya devam etmeyecektir.

Yerli halkın ev sahibi olması için, kredi dışında kendisinin de hatırı sayılır bir para koyması gerekiyor. Diğer kredi paketlerinde olduğu gibi, her pakette yaklaşık 300 kişiye kredi verilmesi yetersizdir. Kullandırılacak toplam kredi miktarı artırılarak, daha fazla kişiye kredi verilmelidir.

Bu paketteki üst limitin (3.3 milyon ) yaklaşık 55 bin sterline denk geldiğini düşünürsek, en küçük apartman dairesi( 1 artı 1) alımları için bile, yeterli bir kaynak değildir.

Dar ve orta gelirli vatandaşların, uzun vadede, düşük faizle ev sahibi olmalarını samimi olarak istiyorsak, başvuru yapıp, hak sahibi olan, tüm vatandaşları kapsayacak şekilde bir kaynak yaratılması gerekmektedir.

Gençlerin, bu ekonomik koşullarda, yüksek ev kiraları ile ülkelerinde tutunmaları zor görünmektedir. Bu bağlamda, miktarı yeterli, adaletli çalışan, ev kredi paketleri ile daha fazla gencimiz ev sahibi olacaktır.

Başvuranlar arasında fırsat eşitsizliği yaratmak istenmiyorsa, kredi paketi ile ilgili yaptığımız uyarıları, Hükümet yetkilileri mutlaka dikkate almalıdır.