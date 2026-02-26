Türkçede “Maytap geçmek” mecaz bir deyimdir…

Yani bildiğiniz havai fişekle bir alakası yoktur!

Genelde “birini ciddiye almamak”, “biriyle alay etmek” veya “dalga geçmek” anlamında kullanılır!

-*-*-

Kıbrıs’ta “maytap geçmek” deyiminin bir sert modeli daha vardır!

“T.şşak geçmek!”…

-*-*-

Lütfen okuyanlar affetsin ama toplumu zerre ciddiye almamak ve toplumun her kesimiyle alay etmektir!

-*-*-

Bazı vekiller bizimle zaman zaman “maytap” geçebildiği gibi, ne yazık ki “t.şşak” da geçiyor!

-*-*-

Sevgili Serhat Akpınar’ın, Kıbrıs Postası’nda Canan Onurer ile yaptığı söyleşi sonrası yayımlanan haberi okudum!

-*-*-

Akpınar diyor ki, “… DP süreci dışarıdan takip etti…”

-*-*-

Başka ne diyor?

“… Mevcut protokol yürürlükte kalırsa, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı fiilen Türk Telekom’un alt birimi konumuna düşecek”…

-*-*-

Peki DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ne diyor?

“Keşke sorup da böyle bir açıklama yapsaydı"…

-*-*-

İkisini de çok severim!

Hepsini çık seviyorum!

-*-*-

Ayrıca Fikri Ataoğlu, Cevdet Yılmaz’ı çok seviyor…

Ünal Üstel de Cevdet Yılmaz hayranı, belli!

Erhan Arıklı’nın aşkı ortada!

-*-*-

Zaten Cevdet Yılmaz ve Tayyip Erdoğan’ı sevmeyen UBP – DP ve YDP’den bir daha aday olamayacak!

Neyse, herkes, bizimle; ve yine hepsi, kendi kendileriyle resmen t.şşak geçiyor!

-*-*-

Neydi?

Uşak hizmetçiye, hizmetçi bahçıvana!

Sonra Cevdet Bey, Tayyip Bey, Fikri Bey, Ünal Bey hatta Serhat Bey ve Erhan Bey hepimize falan yani…

-*-*-

Umarım Fenerbahçe Notingham Forest’i “elemiştir”…

Bu yazıyı maçtan önce yazdım…

-*-*-

Çünkü Fenerbahçe “elerse”; en azından Tahsin Ertuğruloğlu bunalıma girip de yine abuk sabuk açıklamalar yapmayacak!

-*-*-

Çünkü goftiden kabinede yer alıyor; etrafta dönenleri de tüm kendisi gibi faşo kesimle birlikte seyrediyor ama arkadaşlarının ve arkadaşlarının patronları ile tabii ki kendi patronlarının ahaliyle t.aşşak geçmesine ses çıkaramadığından olsa gerek…

-*-*-

Neyse anladınız siz meseleyi!

-*-*-

Egemen eşit veya eşit egemen bağımsız KKTC iddiası da toplumla t.şşşak geçmek midir değil midir?

Umarım Fenerbahçe Notingham’da Forest’e 4 çekmiştir!

-*-*-

Çünkü Fenerbahçe elenirse, gündemdeki tartışmalar artarak devam edecek!

Okan Buruk yanlış yaptıydı!

Galatasaray’ı Allah koruduydu!

Aha Fenerbahçe de tur atladıydı!

-*-*-

EKTAM’daki grev mi?

Türk Telekom’a satıldık mı?

Türk Telekom da inşallah bir Yunan şirketine satılır ya Rab!

Hep t.aşşak hep t.şşşak!

-*-*-

Aaaa bu Serhat da amma pis dilli ha!

Evet aynen öyleyim!

Dilim çok pis!

Testis de diyebilirdim değil mi?

Neyse!

-*-*-

Umarım ilk sandık kurulduğunda toplum da bunlarla testis geçer!

-*-*-

Not: Bu arada insan vücudundaki herhangi bir organın adını kullanmak insanı pis yapar mı?

Bu hükümetin yaptıkları ve yapamadıkları yapmıyor da bu yapıyorsa, ortada bir yanlışlık olmalı!

Çok felsefik bir son cümle yazdığım inancındayım!

Yazı kalitesi açısından!

Haydi hayırlı cumalar!

G.t!

Yani bugün hep “pis dilli” olmakla alakalı yazılar yazma günü galiba…

Ama şu anda yazmakta olduğum yazıyı yazmazsam çatlardım!

-*-*-

İnternette bir “komedi” paylaşımda dinledim…

Bayıldım…

-*-*-

İngiliz lisanında “asshole”; bilimsel anlamda “anüs” demektir…

“Kıç”…

Veya “g.t” de diyebiliriz!

Argo tabii ki!

-*-*-

Tabii tek başına “ass” da aynı anlama gelebilir haliyle “ass-hole”; “kıçının deliği” olur!

-*-*-

Not: 18 yaşından küçükler okumasın!

Televizyonda okurken de dikkatli olacağım tabii ki!

-*-*-

“Asshole” bilimsel anlamı dışında, İngiliz küfür sözlüğünde – var mı öyle bir sözlük bilemem – hakarettir!

-*-*-

“Yürü lan g.t!” diye Türkçe küfür veya kaba dil ifadesi vardır!

Veya Kıbrıslılar, “yanlışsın” demez; samimi olduğunda “g.tünün deliği” der!

Hatta eğer kitlenin haksız olduğu belirtilecekse, yüzlerine karşı, “g.tünüzün deliği” çoğulu da kullanılabilir!

-*-*-

Biri size hiç inanmadığınız veya sevmediğiniz bir şey söylerse “yörü be o yanı, senin g.tünün deliği” şeklinde karşılık verilmesi gayet karşılaşılır bir durumdur!

-*-*-

Hatta zaman zaman futbol maçlarında hakeme dahi “yanlış karar” iddiasıyla bu ifade kullanılabildiği gibi, gol kaçıran futbolcuya da “bağırarak söylenebilmektedir…”

-*-*-

İngilizce anlamı ağır bir hakarettir!

Aşağılamanın dibidir!

Küfürdür anlayacağınız!

-*-*-

Gelelim internette dinlediğim hikayeye…

-*-*-

Efendim, sperm ve yumurta anne karnında birleşir ve hamilelik başlar…

Peki, ilk oluşan organ hangisidir!

Eminim, kalp, beyin, ciğer falan diyeceksiniz!

-*-*-

Hayır!

İlk oluşan organ “g.t”tür!

-*-*-

Yani asshole!

-*-*-

Ve bebek gelişir, büyür, doğar, yürür, okula gider, sahte veya gerçek diplomalarla mezun olur, iş bulur, hayat kurar, vekil seçilebilir, bakan olabilir…

Hatta daha da yukarı çıkar!

Ama bazıları var ki; asshole olmayı bir türlü aşamaz!

(Kiminize göre eminim çok “pis” yazılar yazdım bugün… Annem yaşasaydı, “bravo be Serhat”; babam yaşasaydı, “bulamadın yazacak bir şey Allah belanı versin” diyecekti… İkisi de yok! Peki bu fotoğraf nereden çıktı? Ben çektim! Trodos’ta! Kediler de eşekler gibi “Kıbrıslı”dır ya! Yazdığım yazılarla alakası var mı yok mu siz karar verin ama duruşu hoşuma gitti! Dimdik, kendinden de emin ve bayağı gururlu! Baş eğmeyen! Dürüst bir görüntü! Asla talimat da almayan! Ve temizlenmek için başkalarının değil, sadece kendi g.tünü yalayan!)