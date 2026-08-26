“Karanlıkla kriz yönetilmez”

Turizm Emekçileri Platformu tarafından yapılan açıklamada, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri doğrudan etkilediği ifade edildi.

Elektrik kesintilerinin klima, buzdolabı, su pompaları ve internet gibi temel ihtiyaçları aksattığı belirtilen açıklamada, özellikle çocuklar, yaşlılar, evden çalışanlar ve elektrikli sağlık cihazlarına ihtiyaç duyan vatandaşların kesintilerden daha fazla etkilendiği kaydedildi.

Platform, elektrik kesintilerinin aile yaşamının huzurunu ve yaşam kalitesini bozduğu noktada konunun teknik bir mesele olmaktan çıktığını vurguladı.

“Turizmin ışığını söndürmek ekonominin ana şalterini indirmektir”

Açıklamada, turizmin ülke ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olduğuna işaret edilerek, oteller, turistik tesisler, butik konaklama işletmeleri ve restoranların yalnızca kendi çalışanlarına değil, geniş bir ekonomik zincire katkı sağladığı belirtildi.

Turizm sektörünün çiftçiden balıkçıya, nakliyeciden tedarikçiye ve esnafa kadar birçok kesimi beslediği ifade edilerek, “Bir otelin faaliyeti aksadığında yalnızca otel zarar etmiyor. Yerel üreticinin siparişi azalıyor, esnafın cirosu düşüyor, nakliyeci daha az çalışıyor, tedarikçi daha az mal getiriyor” denildi.

Lojmanlarda yaşayan çalışanlar da etkileniyor

Turizm tesislerinde çalışan ve lojmanlarda yaşayan binlerce emekçinin de elektrik kesintilerinden doğrudan etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, sektörün çalışanları ve aileleriyle birlikte düşünüldüğünde on binlerce kişinin yaşamına dokunduğu belirtildi.

Platform, “Turizm işletmesinin elektriğini kesmek yalnızca misafirin konforunu etkilemiyor. Çalışanın yaşamını, ailesini, gelirini ve geleceğini de etkiliyor” ifadelerini kullandı.

“Jeneratör enerji politikasının alternatifi değildir”

Büyük turizm tesislerinin jeneratör kullanmasının elektrik kesintilerini kabul edilebilir hale getirmeyeceği vurgulanan açıklamada, jeneratörlerin yalnızca acil durum sistemleri olduğu kaydedildi.

Sık ve ani elektrik kesintilerinin jeneratörlerin yanı sıra elektronik sistemler, soğutma altyapısı, mutfaklar ve işletmelerin genel faaliyetleri üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Büyük tesislerde meydana gelebilecek teknik arızaların ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceği belirtilen açıklamada, bu kayıpların yalnızca şirketlerle sınırlı kalmayacağı, yatırım, istihdam, yerel alımlar ve vergi gelirlerini de olumsuz etkileyebileceği savunuldu.

“300 gün güneş gören adada enerji açığı kesintilerle yönetilemez”

Platform, Kuzey Kıbrıs’ın güneş enerjisi potansiyeline dikkat çekerek, enerji alanında uzun vadeli ve kalıcı çözümler geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada; güneş enerjisinin önünün açılması, enerji depolama yatırımlarının artırılması, elektrik şebekesinin modernize edilmesi, üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve gerektiğinde alternatif enerji modellerinin devreye alınması talep edildi.

Turizm Emekçileri Platformu, açıklamasını “Bizim meselemiz yalnızca elektrik değildir. Bu bir yaşam kalitesi, ekonomi ve medeniyet standardı meselesidir. Karanlıkla kriz yönetilmez. Karanlık paylaştırılarak refah yaratılmaz. Turizmin ışığı sönerse, arkasından bütün ekonomi kararır” ifadeleriyle tamamladı.