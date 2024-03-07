“Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okuryazarlığı Projesi” kapsamında, çocuklara çevreyi korumak için yapabileceklerini eğlenceli şekilde öğretmeyi hedefleyen bir mobil oyun tasarlandıç

Proje’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülen Yeşil Bilezik Projesi, sürdürülebilir çevre eğitimi model ve mekanizmaları oluşturup uygulayarak, öğrencilerin çevre okuryazarlık düzeyini yükseltmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, teknolojik gelişmeleri ve yeni nesillerin değişen zekâ biçimlerini göz önüne alarak tasarlanan eğitici mobil oyun EcoHero, çocuklara bütünsel bir şekilde ulaşabilmenin ve onlarla iletişim kurabilmenin bir parçası olarak ele alındı.

İlkokul ve ortaokul düzeyi çocuklara yönelik olarak tasarlanan EcoHero oyunu, yerel ile ilişkilendirilmiş eğitici ve çevreci yaklaşımlarıyla çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici nitelikler taşıyor.

Oyundaki temel amaç çocuklara çevreyi temiz tutma davranışını benimsetmek, çevreyi korumaya yönelik tutum geliştirmelerini desteklemek ve farklı atık türleri hakkında bilgi vermek. Ayrıca oyuna çevre okuryazarlık düzeyini geliştirici nitelikte sorular içeren bilgilendirici soru kutuları da entegre edildi.

Karakterler, Mağusa Suriçi veya Salamis Ormanı’nı çöplerden kurtarıyor

Açıklamaya göre, EcoHero’da oyuncular “Ravelin”, “Othello”, “Salamis” ve “Desdemona” isimli karakterlerden birini seçip Mağusa Suriçi’ni veya Salamis Ormanı’nı çöplerden kurtararak kahraman oluyor ve topladıkları atıkları doğru şekilde ayrıştırarak sürdürülebilir bir dünyaya katkı koyuyor.

EcoHero oyununun, Google Play veya Apple Store'dan ya da QR kodunun okutularak ücretsiz olarak indirilebileceği, Türkçe veya İngilizce dilinde oynanabileceği kaydedildi.