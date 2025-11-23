“Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi” ilk etap çalışmaları başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), şehrin iki yakasını Kanlıdere hattı boyunca birbirine bağlayacak “Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi”nin ilk etabının 26 Kasım'da başlayacağını açıkladı.

Lefkoşa’nın güneyinde bulunan Kanlıdere/Pedieos Lineer Parkı’nın, kuzeyde de devam ettirilerek, bütüncül bir rekreasyon alanına dönüştürülmesinin hedeflendiği projenin ilk etabında Ledra Palace Geçiş Kapısı’ndan başlayarak, Mehmet Akif Caddesi ve Osmanpaşa Caddesi’nin kesişme noktasına kadar uzanan güzergahta kaldırım düzenlemesi, yağmur suyu drenaj iyileştirmesi, bisiklet yolu oluşturulması, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapılacak.

Çalışmaların, bölgedeki trafik ve yaya akışını mümkün olan en az seviyede etkileyecek şekilde etaplara ayrıldığı belirtilen açıklamada, Halkla İlişkiler ve Zabıta ekiplerinin proje ile planlanan süreç boyunca yurttaşları düzenli olarak bilgilendireceği kaydedildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, toplam bütçesi 4.4 milyon Euro olan proje, Avrupa Birliği mali desteğiyle UNDP tarafından uygulanacak. Projenin dere etabı için ise en geç Ocak ayında ihaleye çıkılması bekleniyor.



Harmancı: “Proje ile bir hayali daha gerçeğe dönüştürmenin heyecanını yaşıyoruz”



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, projenin Lefkoşa’nın uzun yıllardır beklediği bütünleşik kamusal alan ihtiyacının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Harmancı, şöyle devam etti:

"Kanlıdere projesi, tüm Lefkoşalılara sözünü verdiğimiz, hayata geçmesi için yıllardır büyük gayret gösterdiğimiz bir çalışma. 26 Kasım Çarşamba günü itibariyle başkentte yeni bir tarihin ilk sayfaları yazılmaya başlıyor. 45 yıllık bir vizyonu gerçeğe çeviriyoruz, Lefkoşa’mız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Kanlıdere hattının şehrin kuzeyinde de kent yaşamına kazandırılması, hem ekolojik hem de kültürel açıdan Lefkoşa’nın geleceği için son derece önemli bir adımdır. Proje; yürüyüş ve bisiklet yolları ile birlikte insan ve çevre odaklı yeni bir kamusal hat yaratacak.”

Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi takvimi

Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi'nin ilk etap çalışma takvimi şöyle:

“26 Kasım Çarşamba: İsmail Beyoğlu Sokak (Tamamlanma: Aralık ortası). Aralık sonu: Mehmet Akif Caddesi (eski Pronto çemberi – askeri bölük arası) (Tamamlanma: Ocak ortası). Ocak ortası: Muzaffer Ersu Sokak (Tamamlanma: Şubat sonu). Şubat ilk hafta: Müftü Güleroğlu Sokak (Tamamlanma: Şubat ortası). Ocak sonu: Server Somuncuoğlu Sokak (Tamamlanma: Şubat ortası).”