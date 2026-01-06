Kanıksanmış Kurşunlar

Yine bir oto galeri kurşunlandı.

Şaşırdık mı?

Hayır!

İnsanı asıl ürküten de bu kanıksama hali değil mi zaten? Kurşunların normalleşmesi... Yer altının yerin üzerine doluşması...

***

Birkaç ay evvel Girne'de kundaklanmıştı, yine bir oto galeri... Öncesinde Mağusa... Hemen öncesinde Hamitköy... Biraz öncesinde Karakum...

Tam da polisin "asayiş gösterisi" yaptığı, ismine "huzur operasyonu" dedikleri gecenin sabahıydı; yine silahlar konuşmuştu. Bir hafta arayla, "turist" kılığındaki "tetikçiler" gelmişti adaya.

"KKTC güvenli bir ülkedir” demişti "İçişleri Bakanı", ardından da 573 sivile tabanca izni verdiklerini anlatmıştı.

“Sınır kapılarıyla ilgili etkin denetimler yapılıyor” demişti Bakan!

Polis yeni bir birim kurmuş; kim neden gelmiş, nerede kalacakmış sorgulayacakmış. Dinledik... Masal niyetine. Tek bir kelimesine bile inanmadan...

Keşke gerçek olsa elbette...

Ama bunun için irade sahibi olmalısın önce...

Nüfusunu bilmelisin...

Yurttaşlık dağıtmaktan vazgeçmelisin...

Bir otoriten olmalı, kurumsal bir kapasiten, bir saygınlığın... Polise direktif verecek kadar yetkin ve etkin olmalısın. Talimat düzeninde hangi huzuru sağlayacaksın, hangi güvenliği?

***

Bir ülkenin iç güvenliği ve huzuru polisle de ölçülmez yalnızca...

Siyasal etik önemlidir...

Bir de toplumsal bağlar...

Bir toplumun kendini güvende hissetmesi için önce öngörülebilirlik gerekir. Sabahın akşamdan kopuk olmadığı, kuralların ertesi gün değişmediği bir düzen…

Ekonomik bir adaletle sağlanır güvenlik!

***

İlkelerin ve değerlerin değil; menfaatlerin ve dayatmaların yükseldiği bu sığ ilişki modeli tam bir yıkıma dönüşürken, bu ülkede huzur sağlayamazsınız.

Silahlar patlar!

***

Bugün kimi "mühim müteahhitlerin" bilgisayarlarında kayıtlı olduğu söylenen "rüşvet pazarlıkları"nda en tepedeki insanların isimleri geçiyorsa, siz ülkede nasıl güvenli bir düzen kuracaksınız?

Öyle kirlendikçe Nikos'a saldırmakla ak pak olmaz ortalık, kendinizi kandırırsınız yalnızca...

Üniversitelerin çoğunun sahipleri kumarcı ve sanal bahisçi, düşününüz artık...

Onca çürümüşlüğün ve kirlenmenin üzerini bayrakla, vatanla, nutukla, camiyle falan örttüğünü zannedersen yanılırsın böyle...

Mülkiyetin sorgulanmadığı, paranın kaynağının sorulmadığı yerde, huzur sadece bir illüzyondur.

Haraç çetelerine teslim ülke!

Burası, Türkiye’nin arka bahçesi niyetine pek çok kirliliğin taşındığı ya da aklandığı bir yer haline geldi, her kurşun sesinde, açınız gözünüzü, görünüz gerçeğinizi... Bunu değiştirmedikçe, bu korkular bitmez.

Çünkü bu düzende; hayat böyle!