“Kamu kurumlarında ‘usulsüzlük’ denetimi başlatıldı”

Başbakan Ünal Üstel, bazı kamu kurumlarında mesaiye geç gelme, görev yerinden ayrılma ve izin–rapor uygulamalarına uygun davranmama gibi sorunların arttığını söyledi, bu kapsamda ‘denetim genelgesi’ yayınladıklarını açıkladı.

Bugün yayımlanan genelgeye göre Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu ile Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, tüm kamu kurumlarında eş zamanlı ve etkin denetimlere başlayacak.

Üstel, kamu personelinin mevzuata uygun davranmasının ve mesai kurallarına tam uyum göstermesinin artık daha sıkı şekilde denetleneceğini söyledi.

Denetimlerde; personelin görev yerinde bulunup bulunmadığı, mesaiye zamanında başlayıp başlamadığı ve ek mesai dönemlerinde fiilen görev yapıp yapmadığının ayrıntılı biçimde kontrol edileceği kaydedildi.

Üstel, “Usulsüzlük tespit edilmesi halinde, kim olduğuna bakılmaksızın gerekli işlemler derhal başlatılacaktır” dedi.