İsteğe bağlı sigortalı olup sigortaların sayfasından da kredi kartı ile primlerinizi yatırma hakkına sahipsiniz.

Devrim bey selamlar.

Doğum tarihim 1960

İlk işe giriş tarihim 08 Mayıs 1978

Toplam ödediğim prim 3350 gün ve 64 gün işsizlik ödeneği aldım.

540 gün askerlik sürem var.

647 gün Türkiye’de yatırımım var.

Ancak eksik hizmetlerimi döviz borçlanmasıyla ödeyerek Türkiye’den emekli oldum.

KKTC’deki hizmetlerimin karşılığı emekli olabilmek için eksik hizmetlerimi Türkiye maaşım kesilmeden isteğe bağlı yatırıp emekli olabilir miyim?

Olamıyorsam primlerimi geri alabilir miyim?

Teşekkürler.

Türkiye’den emeklilik maaşı almaya hak sahibi olmayı KKTC’deki sürelerinizi birleştirmeden direk TC’den emekli olduğunuz için Türkiye’deki emekli maaşınız kesilmeden KKTC’de de isteğe bağlı sigorta primi yatırımı ile buradaki günlerinizi işsizlik ödeneği de dahil 5400 güne tamamlayıp tam emekli maaşı alarak emekli çıkabilirsiniz.

İsterseniz Türkiye’deki sürelerinizi buraya da taşıyarak buradaki yatırım süreleriniz üzerinden de yaşınız da müsait olduğu için KKTC’den de yatırım süreleriniz üzerinden kısmi emekli maaşı alabilirsiniz ama yatırımlarınızı 5400 güne tamamlayıp tam emekli maaşı almanız sizin açınızdan maddi olarak daha faydalı olacaktır.

Merhaba.

Benim sigorta girişim 2005’dir ve 4500 iş günü yatırımım var.

1979 doğumluyum, kaç yaşında emekli olabilirim?

Doğum tarihiniz nedeniyle 25 yıl prim yatırımı ile 60, 15 yıl prim yatırımı ile 63 yaşında emekli olabilirsiniz. 15 yıldan 63 yaşında emekli olma hakkına sahip olduğunuz için son 5 yılda 600 gün prim yatırma koşulu sizin için aranmamaktadır.

Merhaba devrim bey.

26 Mayıs 1978 doğumluyum.

2005 sigorta başlangıcım var.

Arada kesintiler oldu.

4600 gün sigortam mevcut.

15 yıl üzerinden kaç yaşında, 25 yıl üzerinden kaç yaşında emekli maaşı almaya hak kazanırım acaba?

Şimdiden teşekkürler.

Doğum tarihiniz nedeniyle 25 yıl prim yatırımı ile yani 9000 gün prim yatırımı ile 60 yaşında, 15 yıl prim yatırımı ile 63 yaşında emekli olabilirsiniz.

5400 gün ile yani 15 yıldan 63 yaşında emekli olma hakkına sahip olduğunuz için son 5 yılda 600 gün prim yatırma koşulu sizin için aranmamaktadır.

Merhabalar Devrim Bey.

Ben 1973 doğumluyum. İlk sigorta yatırımım 2003 yılında yapıldı.

6200 günüm var.

Artık çalışmayı düşünmüyorum emekliliğimi bekleyeceğim.

Kaç yaşında nasıl emekli olabilirim?

Yardımlarınız için teşekkürler.

Doğum tarihiniz 02 Şubat 1973 ve sonrası ise 25 yıl prim yatırımı ile 57 yaşında, 15-25 yıl arası prim yatırımı ile de 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

Şu an sizin 25 yılınız dolmadığı için bu prim yatırımlarınız ile çalışmayı da bırakırsanız ancak 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

Ancak 60 yaşında da bu yatırım süreniz üzerinden emekli olabilmeniz için 55-60 yaş arasında en az 600 gün sigorta primi yatırma koşulunu yerine getirmeniz gerekmekte olup bu primi yatırmazsanız 60 yaşında da emekli çıkamayacağınızı belirtmek isterim.

Esim 1964 doğumlu.

2009 Temmuz ayından beri isteğe bağlı sigorta primlerini aksatmadan yatırmaya devam ediyor.

Kaç yaşında emekli olabilir?

Teşekkürler

Verdiğiniz bilgilerden eşinizin ilk sigorta yatırımının 01 Ocak 2008 sonrası olduğunu anlıyorum.

Bu sebeple Sosyal Güvenlik Yasası’na tabi olup 15 yıl prim yatırımı ile 63 yaşında emekli olabilir.

Devrim bey merhabalar.

14 Aralık 1975 doğumluyum. Askerlik yapmaya uygun olmadığım için yapmadım.

İlk yatırımım 1997 ocak ayında yapıldı ve sadece 1 yıl yatırımım yapılmadı.

Acaba kaç yaşında emekli olabilirim?

Bu arada işveren olarak yatırım yapmaktayım.

Bir farklılığı olur mu? Teşekkürler.

25 yıl prim yatırımınızı yani 9000 gün prim yatırımınızı tamamladığınız zaman 59 yaşında emekli maaşı almaya hak sahibi olursunuz.

İşveren olarak sigorta yatırımı yapmak sigortalardan emekli olma koşullarını yani yaş ve yatırım sürelerini değiştirmemekte olup işveren üzerinden sigorta yatırımlarının genelde çalışırken yapılan yatırımlardan daha yukarıda olduğu için emekli maaşı noktasında avantaj sağlamaktadır.

1977 doğumluyum.

Sigortaya 01 Mayıs 2004 girişliyim.

Ne zaman emekli olurum?

Teşekkürler.

02 Şubat 1977 ve sonrası doğumluysanız 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında, 15 yıl prim yatırımı ile 63 yaşında emekli olabilirsiniz.

Eğer 02 Şubat 1977 öncesi 1977 doğumluysanız 25 yıl prim yatırımı ile yine 60 yaşında, 15 yıl prim yatırımı ile 55-60 yaş arasında da 600 gün prim yatırım koşulu ile yine 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

Devrim bey merhaba.

1976 doğumluyum. 2005 sigorta girişim.

Şu anda 4850 sigorta günüm var kaç yaşında emekli olurum?

Bir iş yerinde 2,5 yıl sigorta ödenmedi şikâyette bulundum 2 yıl geçti daha hiçbir gelişme yok nasıl ödetebilirim?

02 Şubat 1976 ve sonrası 1976 doğumluysanız 25 yıl prim yatırımı ile 60 Yaşında, 15-25 yıl arası prim yatırımı ile ama bu kez 55-60 yaş arası en az 600 gün prim yatırımı ile yine 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

Sigortalar dairesi şikayetinize binaen sigortalardaki kaydınıza rağmen yatırım yapılmadıysa dava açmıştır. O süreç artık mahkemede olup yasal süreç takip edilecektir.

Siz isterseniz o eksik günleri kendiniz yatırabilirsiniz ama o zaman da işverenin sorumluluğu ortadan kalkar.

Bu süreci yani dava açılıp açılmadığını açıldıysa ne aşamada olduğunu sigortalardan takip etmenizi tavsiye ederim.

Selamlar Devrim Bey.

Ben 29 Nisan 1979 doğumluyum.

1996 senesinde 3 ay sigorta yatırırım var.

Şu an İngiltere de ikamet ediyorum. Emekli olabilmem için ne yapmalıyım?

Birde ne zaman emekli olabilirim?

Çok teşekkürler.

İsteğe bağlı sigortalı olup sigortaların sayfasından da kredi kartı ile primlerinizi yatırma hakkına sahipsiniz.

Bu çerçevede sigortalı olursanız 25 yıl prim yatırımı ile 60, 15 yıl prim yatırımı ile de 63 yaşında emekli olabilirsiniz.

KKTC vatandaşları için isteğe bağlı sigortalı olmada ikamet koşulu aranmamaktadır.





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