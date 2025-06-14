İsrail, İran, Azerbaycan, Türkiye meselesine Yeşilırmak’tan bakış!

Sabahın körü!

Yaz sıcakları daha tam başlamadı gibi ama Lefkoşa’da hava sıcak!

-*-*-

Cuma öğle saatlerinde geldiğim Yeşilırmak her zamanki gibi serin!

-*-*-

Cumartesi sabah biraz yüzeyim dedim!

Pek alışık olmadığım bir şey!

Şimdi deniz çarşaf gibidir diye düşünüyorum ama Rüzgar Doğu’dan esiyor!

Haliyle keyifli yüzülemeyecek kadar çalkantılı bir deniz!

-*-*-

Rüzgar Batı’dan estiğinde, Yeşilırmak’ta denize girilebilen koyu etkilemiyor!

-*-*-

Köyde yaşam kavgası sürüyor!

Çocukluğumun Asmalı’sı kapalı; askeri gazino kapalı, Gazanfer yeğenim öldü, Melik abimiz öldü; onların işletmeler de kilit altında!

-*-*-

Vuni King, Dillirga ve Dillirga Piknik alanı kalite çıtası yükselterek emeklerinin karşılığığını almaya çalışıyor…

-*-*-

Vuni King’in restoranının yanı sıra küçük oteli de, benim gibi “köye aşık” veya “bu köye geldiğinde aşırı huruz ve mutluluk hisseden” kan bağı salakları için şahane bir sığınak…

Tertemiz, pırıl pırıl bir otel ve sahipleri, canla – başla anne – baba – oğul Yorulmaz’lar, yorulmaksızın çalışıyor…

-*-*-

Evet, sabah sabah rüzgar Doğu’dan esiyor!

Hem de ne rüzgar!

Yok canım denizi dalgalandıran; hani geçenlerde kaybettiğimiz İlhan Şeşen’in “rüzgar”ı değil!

-*-*-

Penceremin perdesini havalandıran rüzgâr / Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgâr…

O değil!

-*-*-

Savaş rüzgarları!

-*-*-

Trump 60 gün mühlet vermiş; 61’inci gün İran’a verilen mühlet dolmuş!

İsrail 200 uçakla Tahran’ı vurmuş!

Hatta İsrail, İran içlerine kadar girip drone merkezi ya da bilmem ne sistemi kurmuş, ne kadar çok omuzu kabarık molla kumandan varsa hepsini de öldürmüş!

-*-*-

İran, dönmüş İsrail’e füzeleri göndermeye başlamış!

Aaaa biz de füzelerin gece görüntülerini, Mağusa – İskele – Larnaka – Karpaz’dan telefona kaydediyoruz!

-*-*-

Facebook’ta “çok güzel görünüyor” yorumları var!

Güzel olan füze görüntüsü!

Bunu da okuduk yani!

-*-*-

Neyse!

-*-*-

Hiç konuşulmayan veya es geçilen ya da çok az bahsedilen bazı gelişmeler veya gelişme beklentileri söz konusu!

-*-*-

Güney Kıbrıs’taki iki havaalanı, şu anda çok stratejik pozisyonda…

İsrail’e inemeyen tüm uçaklar bu iki havaalanına iniyor!

-*-*-

Hatta, İsrail’in üç hava yolu şirketine ait park halindeki uçaklar bilinmeyen bazı havaalanlarına gönderildi; bu havaalanları arasında Larnaka ve Baf’ın da olduğu iddia ediliyor falan…

-*-*-

İngiliz ne yapacak?

İsrail’e destek verecek mi?

Ağrotur’daki üssü kullanılacak mı?

-*-*-

Veeeee Azerbaycan……..

Cümle kurmakta zorlanıyorum…

Azerbaycan, İran’ın komşusu ve aynı zamanda İsrail’in “can dostu!”…

-*-*-

Azerbaycan, İran’a saldırıların apaçık destekçisi!

Aynı Azerbaycan, bu arada, Türkiye’nin “kardeşi”!

Türkiye, İsrail karşıtı gibi duruyor!

Veya Türkiye Cumhurbaşkanı İsrail’i şiddetle kınıyor!

-*-*-

Avrupa’nın güvenliğinin en büyük tehtidi kim?

Rusya!

Bu yüzden Avrupa Birliği, Türkiye’yi de kendi güvenlik kalkanı içerisinde sağlam bir kalkan parçası olarak kullanmaktan yana!

-*-*-

Çok karışık!

-*-*-

Durum gerçekten içinden çıkılamayacak büyüklükte bir bulanık bataklık!

-*-*-

Hatta şöyle söyleyelim; uluslararası ilişkiler hocalarının tamamı toplansa, belki kimisi “çok basit bir denklem” falan diyebilir ama içinden çıkılmaz – çözülmesi imkansız bir matematik problemi gibi de bir görüntü var!

-*-*-

Ve KKTC!

KKTC Başbakanı Azerbaycan’da!

Bir millet üç devlet masalları anlatıyor!

-*-*-

Azerbaycan, İsrail’in açık ve de seçik en büyük kardeşi!

En önemli lojistik destekçisi!

Petrolünün sağlayıcısı!

-*-*-

Bu durumda, “Azerbaycan kardeşimizse; kardeşimizin kardeşi bizim de mi kardeşimiz oluyor?” mantık sorusu ayrı bir “bilimsel” tartışma meselesi!

-*-*-

Petrol fiyatları cayır cayır yükselecek!

-*-*-

Tabii ki Fikri Ataoğlu bakanımızın öyle bir derdi olmayabilir ama Kuzey Kıbrıs ya da KKTC’ye, mevcut coğrafi koşullarda turist gelme ihtimali “zero”!

-*-*-

Ne yapmak lazım?

Bütün ciddi devletlerin yaptığını yapmak lazım!

Olağanüstü hal dahil olmak üzere, son derece ciddi tedbirler almak, bu tedbirler için kafa yormak, siyaset üretmek lazım!

-*-*-

Bizim bir adet cumhurbaşkanımız var; şu anda tek derdi, yeniden seçilmek için her kılığa girmek!

Bir grup TC ithali adam, bizim cumhurbaşkanını yeniden seçtirmek için çalışıyor!

Ama komiktir, ne yapıyorlarsa, bir o kadar aleyhine işliyor!

-*-*-

Tanıtım filmi yapıyorlar, fiyasko!

Propaganda filmi çekiyorlar EOKA!

Türkiye’den kullanım süresi dolmuş profesör getiriyorlar, bu profesör amca bizim cumhurbaşkanının yüzüne bakarak, toplumuna “ahmak, zeka sorunlu hainler” diyebiliyor!

Ve bizim cumhurbaşkanı gülümseyerek alkışlıyor!

Sonra da kınarmış gibi yapıyor!

-*-*-

Çevremiz çok gergin be arkadaşlar!

Dünya çok gergin!

Türkiye’de cılız da olsa, “İran’a saldırı, Türkiye’ye saldırıdır” diyen faşistler olduğu gibi; “İran’dan sonra sıra Türkiye’de” diye başlık atan ağır dinciler de yok değil!

-*-*-

Allah göstermesin, İsrail – Türkiye zıtlaşması veya kavgası – ateşli bombalı dronlu uçaklı füzeli çatışmaya dönüşürse; İlham Aliyev ve Tayyip Erdoğan ne yapacak?

Bizim hükümet hala Bakü’de falan “tek millet üç devlet” masalına ne kadar devam edecek?

-*-*-

Tamam, her şeyi Türkiye’ye teslim ettiniz; tamam kukladan ya da papağandan öteye bir durumunuz kalmadı ama henüz geç değil; oturun, siyaset belirleyin, progam çıkarın, ekonomik tedbirler, tasarruf planları, olası senaryolar üzerine kafa yorun!

-*-*-

İyi Pazarlar!

Yeşilırmak’ta Asmalı Plaj… Çocukluğumun yaz ayları burada geçti… Sahibi Fehim dayı 1974 şehidi… Yıllarca eşi burasını çalıştırdı… 1953’te Fehim dayının ektiği asma, 2000’li yıllarda, bir ara Dünya’nın en yaşlı üzüm asması sıfatı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na aday olmuştu falan… Asma’nın yanında bir kuyu vardı… O kuyuda, köyde elektriğin haliyle buz dolabının olmadığı 1974 öncesi dönemlerde içeceklerin tutulduğunu ve buz gibi olduğunu da hatırlarım… Ama şimdilerde Fehim dayı gibi, eşi Şefika teyze de göçtü… Asmalı Plaj’ı bazı işletmeciler kiralayıp çalıştırmayı denedi… Süreklilik olmadı… Ve şu anda kapalı… Çok üzücü mü? Benim için “evet”…