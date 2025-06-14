Gittiğimiz köyün minareleri aşağıdaki tablolardan görülmektedir

UZUN, UZUN YAZMAYA NİYETİM YOK, GİTTİĞİMİZ KÖYÜN MİNARELERİ AŞAĞIDAKİ TABLOLARDAN GÖRÜLMEKTEDİR!

TL, USD, STG ve STG bazında hazırladığım tablolar kamunun açıklamış olduğu bütçe gerçekleşme ve KKTC Merkez Bankası efektif döviz satış kuru rakamlarına göre hazırlandı.

Söylenecek çok söz var ama hafta sonu kimsenin huzurunu bozmak istemem tablolardaki grafiklerden de görüldüğü üzere KIRILMANIN yani KAMU MALİYESİNİN UÇURUMA doğru gittiği yıllar açıkça görülmektedir.

Herkese 10 puanlık soru: Kırılmanın başladığı 2022 yılı ve sonrasında sahi ne oldu ama!!!!

Cevabı kendim vereyim kullandığımız para biriminde güzellikler oluşmaya başladı!!!!!!! tabii ilaveten yürütmenin kamu finansman ihtiyacını sağlamak için ağırlıklı olarak ABANDIĞI DOLAYLI VERGİLER nedeniyle ülkedeki her türlü mal/hizmetteki fiyat istikrarının DİNGİLİ KOPTU....

Not: Bu tabloları destekleyen 4-5 farklı daha çalışmam var. Bu tabloların bazılarında gelirlerin yıllar içinde arttığı da görülmektedir. Amma velakin gelir artarken giderlerin çok daha fazla arttığı da görülmektedir. Nedenleri nedir acaba!!!

Bu ülkede kim ne derse desin artık erken genel seçimin ayak sesleri gelmektedir. Hükümet partileri tarafından bile dile getirildiği bugünlerde olası erken seçim sonrasında hükümeti kuracak olan partiler mevcut bu tablo ile radikal değişiklikler yapıp (PARA BİRİMİ)

Muhataplarıyla konuşup Adım atmayacak/atamayacaksa kusura bakmasınlar ama istediğiniz kadar kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alın bu ülkede Ne fiyat istikrarı sağlanır ne de gelir dağlımında adalet sağlanır...

Not: Bu arada her türlü görüş ve düşünceye değer verip saygı duymakla birlikte özellikle ekonomik örgütlere çağrımdır: Sadece kamu/özel maaş farklılıklarını dile getirerek, çaktırmadan! mesaj vererek bu ülkede ne kamu maliyesinin 2 yakası bir araya gelir ne de ülkedeki REEL SEKTÖRDE istikrar olur.

Kamu ücretlerinden bahsederken bu ülkede münhalsiz, sınavsız ve haliyle LİYAKATIN 'L'sinin bile dikkate alınmadığı istihdamlardan bahsedin. Bahsedin ki, Kamunun verdiği hizmetlere olan memnuniyetsizliğinizi ki haklısınız dile getirebilesiniz..

Birazcık cesaret ülkede kamu maliyesi öznelinde ilaveten REEL sektörün içine düştüğü durumun tarihsel gelişimi tablolardaki grafikler üzerinden net şekilde görülmektedir. Bununla ilgili görüşünüz nedir? Kaderimize mi küselim! Mevcut durumun yani geceden sabaha kullandığımız para biriminin sahibindeki bir siyasi gelişme, doğru veya yanlış ekonomi politikalarının sonuçlarının olumsuz yansımalarını bu ada yarısında kamu maliyesi başta olmak üzere özellikle Asgari ücretliler, düşük ücretliler ve nihayetinde REEL sektör olarak sizler niye çekesiniz? Rekabet gücünüz niye bozulsun?