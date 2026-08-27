KTÖS'ten KTMMOB'ye ziyaret

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni (KTMMOB) ziyaret etti.

KTMMOB'den verilen bilgiye göre, KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik ve Genel Sekreter Bora Tüccaroğlu; KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, Genel Sekreter Burak Maviş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersel Lord yer aldığı görüşmede toplum yararını esas alan demokratik kitle örgütlerinin üstlenebileceği ortak sorumluluklar ele alındı.

KTÖS ile KTMMOB yetkilileri, eğitim, bilim, teknik bilgi üretimi ve kamusal politikaların nasıl geliştirilebileceği ve ülkenin geleceğine ilişkin ortak hassasiyetleri de görüştü.