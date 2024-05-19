İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı. İran devlet televizyonu, mürettebattan bir kişi ve bir yolcu ile temas kurulduğunu duyurdu.

Açıklamada kazanın nedeninin hava koşulları olduğu belirtilerek, ölü ve yaralı bilgisinin doğrulanamadığı kaydedildi. Kurtarma ekipleri kötü hava koşulları altında kazanın gerçekleştiği bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Kaza yapan helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu ileri sürüldü. İran'ın Fars haber ajansı, helikopter kazası haberlerinin ardından İranlıları Cumhurbaşkanı Reisi için dua etmeye çağırdı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir baraj açılışında bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından dönüş yolunda Reisi'yi taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan eyaletine zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Yoğun sis ve aşırı rüzgar kaynaklı zor hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilen zorunlu inişin "sert bir iniş" olduğu aktarıldı.

İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

İran'ın Fars haber ajansı, helikopter kazası haberlerinin ardından İranlıları Cumhubaşkanı Reisi için dua etmeye çağırdı. İran devlet televizyonu Cumhurbaşkanı Reisi'nin sağlığı ve güvenliği için dua yayını yapmaya başladı.

HAMANEY: ÜLKENİN İŞLERİNDE HERHANGİ BİR AKSAMA MEYDANA GELMEYECEKTİR

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin selameti için herkesten dua istedi.

Hamaney yaptığı konuşmada, "Yüce Allah'ın Cumhurbaşkanı ve yanındaki arkadaşlarını millete bağışlamasını umuyoruz. Herkes dua etsin. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"KAZANIN NEDENİ HAVA KOŞULLARI"

İran devlet televizyonu, kazanın nedeninin hava koşulları olduğunu belirterek, ölü ve yaralı bilgisinin doğrulanamadığını duyurdu.