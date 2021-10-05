“Çok pahalı oldu hayat” dedi, fırındaki adam…

“Öyle” dedim, onayladım.

“İnsanlar ucuz, hayat pahalı” diye sözümü tamamladı bu kez…

Sustum.

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Ülke yönetilmiyor!

Uzaktan talimatla kimi kararlar veriliyor, o kadar…

İtaat eden görevde kalıyor böylece…

Bir de “yakın çevre” meseleleri takip ediliyor.

Ufak tefek kayırmacılık işleri sürerken, kimi seçkinlerin de kurulu düzeni korunuyor.

Meclis’i bile açamıyorlar, düşünsenize…

“Egemenlik” havası atıyorlar dünyaya bir de!

***

Bir “seçim” bekliyor.

Erken erken!

Yıllar yılı yinelenen erken seçimlerden yeni bir erken seçime daha iyice çürüyerek sürükleniyoruz.

Israrla altını çiziyorum, “seçim” bir başına hayatı değiştirmiyor, yeni bir gelecek inşa etmiyor, tek başına yetmiyor.

Seçim kazanmak geleceği kazanmak anlamına da gelmiyor.



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Araştırmacı-Yazar Bekir Ağırdır’ı okuyorum.

Siyasi analizlerini sevdiğim ve yakından izlediğim biridir, sözlerini, ada yarısı için de anlamlı buluyorum.

“Muhalefetin seçimleri kazanabilmesinin tek yolu iktidarın hataları olacağını varsaymak doğru değil. Seçmen yeni bir umut ve gelecek arıyor.”

“Nasıl olsa gidiyorlar kolaycılığı, ülkenin değişen ihtiyaç ve taleplerine sağır kalıp eski pozisyonları, söylemleri ve ezberleri seçim kazanmaya yetmez.”



“Ülkenin geleceği üzerinden değil güncel ilgi üzerinden kurulan iletişim politikalarını tek yöntem olarak benimsemek ise hiç yetmez.”

“En çok adı bilineni aday yapalım, harika da bir slogan bulalım kolaycılığı çok kez yaşadığımız iktidarın siyasi manevralardaki mahareti karşısında büyük hayal kırıklığı yaratabilir.”



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Pek çok insana göre “siyaset ucuzladı.”

Öyle de toplum ne kadar gerçek bir “dönüşüme” hazır!

Pek değil!

İşte bunun için önce toplumu ikna etmek gerekiyor.

Ülkeyi dönüştürmek yerine siyasetin statükoya dönüştüğüne tanıklık ettik, defalarca…



Şimdi “ezber bozacak” bir siyasete, yönetime, pratiğe ihtiyaç duyduğumuz kesindir.

Bu yalan ve rezil düzeni iyileştirmek yerine, sarsmak ve yıkmak olmalı hedef!



“Biz geleceğiz ve bu düzeni yıkacağız” diyerek, madde madde de ortaya koymak gerekiyor, ne yapılacaksa…

Açık açık!

Cesaretle!



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Çok pahalı oldu hayat!

İnsanın değeri kalmadı maalesef!