İki ani ölüm
Aygün’de yaşayan Elmas ALTINIŞIK (K-75) saat 17:30 sıralarında ikametgahının ambar odası içerisinde ölü olarak bulundu. Soruşturma devam ediyor.
Akıncılar'da yaşayan Zeynep EFE (K-29) kaldırıldığı Kolan British Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı. Söz konusu şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27.11.2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
