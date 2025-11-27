İki ani ölüm

Aygün’de yaşayan Elmas ALTINIŞIK (K-75) saat 17:30 sıralarında ikametgahının ambar odası içerisinde ölü olarak bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Akıncılar'da yaşayan Zeynep EFE (K-29) kaldırıldığı Kolan British Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı. Söz konusu şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27.11.2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.