“İhtiyacımız daha çok silah değil; daha güçlü bir asayiş, adalet ve barış ortamı”

Toros: Seçim yasaklarına saatler kala yaşanan tablo utanç verici

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, “Kıbrıs’ımızın kuzeyi huzura ve güvene muhtaçken, bunu tehdit edercesine bireylere yüzlerce tabanca izni verilmesi sadece asayişi zayıflatmakla kalmaz; ayrıca şiddeti tırmandırma, güven duygusunu zedeleme, toplumsal barışı tehlikeye atma riskini beraberinde getirir.” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Toros, “Bizim ihtiyacımız olan daha çok silah değil; daha güçlü bir asayiş, adalet ve barış ortamıdır” dedi, yaşam kalitesini ve güvenliği koruyacak olanın barış ve huzur olduğunu, silah olmadığını vurguladı.

Seçim yasaklarına saatler kala yaşanan tabloyu “utanç verici” olarak nitelendiren Toros, “Seçim sürecinde kamu kaynaklarını istismar eden hükümet, seçmene pervasızca menfaatler dağıtmıştır. Bu yapılanlar sadece seçim ‘rüşveti’ olarak adlandırılabilir!” ifadelerini kullandı.

Toros, özgür halk iradesine vurgu yaparak, “Özgür halk iradesi, demokrasi, adalet ve eşitlik üzerine inşa edilir. Biz, ‘rüşvet’le değil, özgür iradeyle kazanılacak bir seçim istiyoruz!” dedi.