“İddiayı araştırıyoruz, olma ihtimali var”

364 bin 36 kişiye ait kişisel verilerin Dark Web’e sızdırılmasıyla ilgili konuşan Ulaştırma Bakanı Arıklı:

YENİDÜZEN’in “Tarihi Skandal” manşetiyle gündeme taşıdığı 364 bin 36 kişiye ait kişisel verilerin Dark Web’e sızdırılmasıyla ilgili konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Bu bir iddia. Araştırıyoruz. Olma ihtimali var mı, var. Boyutu nedir, BTHK araştırıyor” dedi.

Arıklı, “Evet zaman zaman saldırılara maruz kalıyoruz. BTHK bunu çok fazla duyurmadan büyük ölçüde önlüyor. Ama gerçekten yetersiz kalıyor. Bu yüzden şimdi BTHK’nın altında ayrı bir siber güvenlik birimi oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye’den destek istedik, önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanacak” dedi.

Ulaştırma Bakanı, “Evet doğrudur, bazı bakanlıklarımızın sitelerine girildi ve saldırılara maruz kaldı. Onlar da BTHK vasıtasıyla önlenmeye çalışıyor. Bu siber saldırılar gelişerek devam edecek. Şu anki yöntemlerle ebediyen önlemek mümkün değil. Sürekli karşı tedbirler almak zorundasınız” şeklinde konuştu.

“BTHK bu işi yapabilir ama teknik personel yeterli değil” diyen Arıklı, “Çalışma Bakanlığı’na yapılan saldırı bizi derinden üzdü” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın konuşması sırasında söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu, YENİDÜZEN’in manşetine işaret ederek, “İnsanların verilerinin yaklaşık 6 ay önce dark web’e yüklendiği ifade ediliyor. Siz ne zaman bilgi sahibi oldunuz? Ne tedbir aldınız? Verilerin birilerinin eline geçmesiyle doğacak riskler nelerdir, analiz edildi mi? Vatandaşa sözünüz nedir? Neden 6 aydır kamuoyu bilgisiz bırakıldı? Benim bilgilerim kimin elindedir?” sorularını sordu.

Arıklı ise “Bu bir iddia. Araştırıyoruz. Olma ihtimali var mı, var. Boyutu nedir, BTHK araştırıyor. Bu bir iddia. Bu iddianın boyutlarını da BTHK’nın araştırması ve raporu üzerine konuşuruz” dedi.

Özuslu’nun “Bugün mü duydunuz?” sorusuna ise Arıklı, “Dediğim gibi bu bir iddia. Lütfen kamuoyunda paniğe neden olacak açıklamalar yapmayın” şeklinde konuştu.

“Kişisel verilerimizin kimin elinde olduğunu bilmiyoruz”

Tarihi skandal!