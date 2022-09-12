İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy, bugün Lefkoşa’da toprağa verilecek...

İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy için bugün saat 11.00’de Lefkoşa Mezarlığı içerisinde bulunan Lefkoşa Şehitliği’nde askeri törenle bir cenaze töreni düzenlenecek.

20 Temmuz 1974’te Piskobu (Yalova) çarpışmaları esnasında Kıbrıslı Rum askerler tarafından öldürülen İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy, savaşta hayatını yitirdiği zaman henüz 21 yaşında bir gençti ve İngiliz Üsleri’nde çalışmaktaydı...

İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy, öldürüldükten sonra bulunduğu yerde bir su evleği içerisine köydeki yaşlılar tarafından gömülmüş, ortalık biraz yatışınca, çatışmalar nedeniyle Piskobu İngiliz kampına sığınanlar arasında bulunan İbrahim’in babası Mehmet Goççino Gürsoy köye giderek oğlunun nereye gömüldüğünü öğrenmiş, gömü yerini bulmuş ve ilerleyen günlerde Ağrotur İngiliz üslerinden bir ambulans eşliğinde tekrar Piskobu’ya giderek sevgili oğlunun naaşını bulunduğu yerden çıkarmış ve onu Piskobu’daki Kıbrıslıtürk mezarlığına defnetmişti. Fakat barikatlar 2003’te açılmadan önce vefat eden Mehmet Goççino Gürsoy, evladını hangi mezara gömmüş olduğunu diğer evlatlarına gösterecek fırsatı bulamadan 1995 yılında vefat etmişti...

Piskobu çarpışmaları esnasında yaralandıktan sonra bulunduğu yarım inşaattan “kayıp” edilen ve hala “kayıp” olan Zübeyir Hamit’in gömü yerinin aranması esnasında, İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy’un kalıntıları mezarlık girişinde 1974’te kazılmış isimsiz bir mezarda bulunmuş, ailesinin verdiği DNA ile eşleşmiş ve böylece ailesine geri dönüş süreci başlamıştı. Kazıyı ailesinin onayı ile Kıbrıs Cumhuriyeti İnsani İşler Komiserliği yürütmüş, DNA testlerini ise Kıbrıs Genetik ve Nöroloji Enstitüsü CING gerçekleştirmişti. Kazı ve kimliklendirme süreci 2018’de başlatılmış olmasına karşın araya pandemi dönemi girmiş ve cenaze ancak bugün gerçekleştiriliyor. Cenaze töreninden önce İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy’un kardeşi Mustafa Gürsoy, kardeşinin kalıntılarını görmek ve bilgi ile DNA raporunu almak üzere güneydeki laboratuvara gitmişti... Cenaze töreni organizasyonunu ailenin isteğiyle Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan üstlenmiş bulunuyor. Biz de bu süreçte aileye gönüllü ve insani olarak yardımcı olmaya çalışmaktayız...

Bugün saat 11.00’de önce Dikmen yolundaki Lefkoşa Ortaköy Mezarlığı’nda İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy için cenaze namazı kılınacak, ardından askeri törenle mezarlık içerisindeki Lefkoşa Şehitliği’ne, yine Piskobu’da 20 Temmuz 1974’te başka bir noktadaki çarpışmalarda öldürülen ve kimliklendirildikten sonra 12 Ağustos 2022’de aynı şekilde Lefkoşa Şehitliği’nde toprağa verilmiş bulunan Orhan İsmail’in yanındaki mezara defnedilecek. Böylece İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy, isimsiz bir mezarda değil, kendi ismini taşıyan bir mezara, 1974’te öldürüldükten tam 48 sene sonra düzenlenecek cenaze töreniyle defnedilmiş olacak... Ailesi ve sevdikleri de ona böylece veda edecek. İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy’un İngiltere’de yaşayan kardeşleri de cenaze töreni için adaya geldiler... İbrahim’in annesi ve babası vefat ettiler, dört kardeşi onu defnedecek... Geçtiğimiz hafta içerisinde bu sayfalarda İbrahim’in abisi Mustafa Gürsoy’la yapmış olduğumuz geniş röportajı yayımlamıştık. Mustafa Gürsoy, annesiyle babasının hiçbir zaman İbrahim’in öldürülmesinin acısını atlatamamış olduklarını anlatmıştı...

Biz de YENİDÜZEN olarak İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy’un ailesinin acısını paylaşıyoruz...

Kayıplar Komitesi’nin üç üyesi, Facebook’ta tanıtılıyor...

Kayıplar Komitesi’nin üç üyesi, Facebook’ta tanıtılıyor. Konuyla ilgili olarak tanıtım yazısında şöyle deniliyor:

KŞK’nın üç üyesi...

Hakkı Müftüzade – Kıbrıslı Türk Üye

Sayın Müftüzade 1 Ocak 2021 tarihinde Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıs’ın Kıbrıslı Türk Üye görevine atanmıştır.

2001-2010 döneminde iki Kıbrıslı Türk Liderin Özel Danışmanı olarak sekiz yıl görev yapmış olan Hakkı Müftüzade, diplomasi alanında edinmiş olduğu engin deneyimleri de beraberinde getirmiştir. 1996-2001 yıllarında Birleşik Krallık’ta Kıbrıs Türk toplumu Temsilcisi olarak görev yapmıştır. 1989 ila 1990 arasında ise KŞK’nın o dönemdeki Kıbrıslı Türk Üyesi Sayın Rüstem Tatar’ın asistanlığını yürütmüştür.

1994 yılında Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın kurucu üyesi olmuş ve 2002-2004 yılları arasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Sekreterlik görevini yerine getirmiştir.

Sayın Müftüzade Birleşik Krallık’ta bulunan Essex Üniversitesi’nde Policy Making & Administration konusunda eğitim görmüştür. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Leonidas Pantelides – Kıbrıslı Rum Üye

Leonidas Pantelides, Mayıs 2019 tarihinde Kıbrıs Rum Toplumunun temsilcisi olarak Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıs’a atanmıştır.

Leonidas Pantelides emekli Kıbrıs Cumhuriyeti büyükelçisidir. Stockholm, Atina, Moskova, Cenevre ve Washington DC.’de büyükelçi olarak görev yapmış ve 2018’de emekliye ayrılmıştır. Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Diplomatik Ofisi Direktörü ve Orta Doğu İlişkiler Direktörü olarak da çalışmıştır. Glafcos Clerides’in cumhurbaşkanlığının ilk döneminde Kıbrıs Sorunuyla ilgili çalışma grubunun bir üyesiydi. Leonidas Pantelides, 1987 yılında diplomat olmadan önce üniversitede öğretim görevlisiydi.

Sayın Pantelides felsefe eğitimi almış ve doktora yapmıştır. Biri felsefe, diğeri de Ahmet Sözen’le birlikte Kıbrıs Sorunu üzerine kaleme almış oldukları iki kitabı yayınlanmıştır.

Paul-Henri Arni – Üçüncü Üye (Birleşmiş Milletler)

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) tarafından seçilmiş ve BM Genel Sekreteri tarafından atanmış olan Paul-Henri Arni, KŞK bünyesinde BM üyesi olarak 2013 yılından bu yana görev yapmaktadır. Sorumlulukları arasında yönetim, arabuluculuk ve finansman temin etmek yer alır.

Birleşmiş Milletlere geçmeden önce Arni, 23 yıl boyunca ICRC’de (Uluslararası Kızılhaç Örgütü) çeşitli üst kademe yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır. Operasyon Direktörü altında, savaş sırasında sağlık çalışanları ile bu tarz tesisleri hedef alan şiddeti azaltmayı amaçlayan ve küresel bir proje olan Risk Altındaki Sağlık Hizmetleri’ni yönetmiştir (2011-2012). Batı Balkanlar (2007-2011), Ukrayna, Belarus ve Moldovya’da (2003-2007) Bölge Heyeti Başkanı olarak sahada çalışmıştır. ICRC’nin Çad (2001-2003) ve Tanzanya (1999-2000) misyonlarını yönetmiştir. 1990-1999 yılları arasında silahlı çatışmalardan etkilenmiş olan 4 ülkede (Pakistan, Bosna-Hersek, Sri Lanka ve Uganda) operasyonel yönetimden ve ICRC genel merkezinde görsel-işitsel prodüksiyonların yapılmasından sorumlu olmuştur.”

Afanya ve Gönyeli’de yeni kazılar...

Kayıplar Komitesi, Afanya (Gaziköy) ile Gönyeli’de yeni kazılara başladı...

Konuyla ilgili olarak Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, kazılarla ilgili son durum şöyle:

*** Gaziköy (Afanya): 1974 kaybı 9 Kıbrıslırum'un bir kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine bölgede kazı başlatılmıştır.

*** Petra tu Digeni/Yeniceköy: 1974 kaybı 2-8 Kıbrıslırum'un ovada, zeytin ağacı çevresinde gömülmüş olduğu bilgisi ile başlatılan kazı çalışmalarında dağınık halde insan kalıntılarına ulaşılmıştır. Çalışmalar tüm hızıyla halen devam etmektedir.

*** Kondea/Türkmenköy: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum’un, Türkmenköy-Dörtyol yolunun batısındaki askeri hendeğin içine gömülmüş olduğu bilgisi doğrultusunda başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

*** Ayios Amvrosios/Esentepe/Ayguruş: Duyarlı bir vatandaşın, bölgede insan kemiği bulup, komiteyi bilgilendirmesi üzerine başlatılan kazı çalışmalarında, gömü yeri tahrip edilmiş olduğundan insan kemiklerine dağınık bir biçimde ulaşılmıştır. Manuel bir şekilde sürdürülen kazı çalışmaları bölgedeki yüksek sıcaklıklara rağmen devam etmektedir.

*** Templos/Temroz/Zeytinlik: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum askerin dere kenarındaki bir mevzide gömülmüş olabileceği bilgisi doğrultusunda başlatılan kazı çalışmaları genişletilerek devam etmektedir.

*** Templos/Zeytinlik/Temroz: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un harnıp ağaçlarının çevresinde gömülmüş olduğu şüphesiyle başlatılan kazı çalışmaları son bulmuştur. Herhangi bir kalıntıya rastlanılmamıştır.

*** Trulli: 1963-1964 kaybı 3 Kıbrıslıtürk'ün kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmalarında insan kemiklerine rastlanılmıştır. Çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Gönyeli: 1974 kaybı 3 Kıbrıslırum’un traktör ile dereyatağına sürüklendiği ve orada bırakıldığı bilgisi ile kazı çalışmaları başlatılmıştır.

Biz de kazı ekiplerinde bulunan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz...



Esentepe'de (Ayguruş) kazılardan görünüm...