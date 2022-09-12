İngiliz mülkünü istiyor, bize dava geliyor!

Tebliğ memuru geldi: Davanız var!

Jasmine Court Otel’in işletmecisi hem benden hem de gazetemizden 5 milyon TL’nin altında olmayan tazminat istiyor.



Ne iş değil mi?

Girne’deki otelin gerçek sahibi İngiliz Kraliyet ailesinin de hissedarı olduğu Royal Bank of Scotland (NatWest UK) mülkünü geri istiyor.

Bunu yazıyorsunuz ya…

Bir de tazminat istiyorlar üzerinden!



Taşınmaz Mal Komisyonu, İngiliz mülk sahibine “haklısın” diyor üstelik, hem de oybirliğiyle, 22 milyon 773 bin 940 Sterlin tazminat kararı veriyor, 5 senedir ödenmiyor.

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Tebliğ memuruna “500 ay çalışmam gerekiyor, bu tazminatı ödemek için” diyorum, adam gülümsüyor.

İmzalayarak, alıyoruz davayı…

Ticari itibarını zedelemişiz.

Niye?

İngilizler mülkünü istiyor işte!



150 dönüm, 7 evlek ve 200 ayak kare mal bu!

Siz olsanız istemez misiniz?

Bu ülkede, geçtim 150 dönümü, birkaç dönüm için memleketin yarısı birbirine küs!



Üstelik ganimet mal çoğu, kendinin de değil…



Jasmine davası mühim!

Çünkü “toprak” da değil sadece!

Otelin 104 dairesi tamamlanmıştı, 1974’te… 1 Ağustos’ta hizmete açılacakmış, düşünsenize…

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“Cumhurbaşkanı”nın çözüm üretmesi gerekiyor bu meseleye!

Toplantı da yapılmış, Saray’da…



2 Ağustos’ta toplanmışlar, hukukçular, TC Lefkoşa Elçiliği’nden gelenler, uzmanlar…

Tatar bu meseleyi çözeceğine, gazetecilere kin kusuyor, etrafına toplaşan birkaç sıkıntılı insanın düzeysiz bildirilerine onay veriyor. Sünnet, düğün geziyor ama mülkiyet meselesi de çöküyor.

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(Kapalı) Maraş dosyaları da patlayacak böyle giderse…

Tazminat ya da kiralama kararında imzası olanlar gün gelecek Avrupa’da tutuklanacak.

Hem “Çözüm yeri Taşınmaz Mal Komisyonu” de, hem de tazminat kararını uygulama, parayı ödeme, iade etme mülkü, çök üzerine!

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Dava ettiler!



Böylesi davaları fırsat görürüm doğrusu, hakikati apaçık konuşmak için!

Normal şartlarda komisyon başkanı ya da ilgili daire müdürleri, siyasiler konuşmayabilir size, işletmeciyle yüz yüze gelemezsiniz, “İngiliz’in malını siz nasıl başkasına verdiniz” ya da “siz bile bile başkasının malını nasıl aldınız” diye soracak birini bulamazsınız ya!

Dava oldu mu karşınıza gelirler, sorgularsınız. Gelmezlerse eğer celp çıkar, polis getirir, zorla… Dava süreçleri o nedenle iyidir, dökülür kirli çamaşırlar ortaya, bilgiye ulaşırsınız.

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Mülkünü istiyor İngiliz!;



150 dönüm, 7 evlek ve 200 ayak kare mal bu! Siz olsanız bay Tatar, bay Başçeri, Bay Üstel, Jasmine’i işleten aile, bize davayı dosyalayan avukat, sizin olsa mal, siz istemez misiniz?



Mal canın yongasıdır, siz olsanız, “helal olsun” mu dersiniz?



