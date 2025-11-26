Hristodulidis, Lübnan’da enerji ve bölgesel konuları görüşecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşmek üzere Beyrut’a gidiyor.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre ziyarette enerji alanındaki iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Hristodulidis görüşmeler sırasında “iki önemli konuda” açıklama yapılacağını belirtti.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Fayez Rasamny tarafından karşılanacak olan Hristodulidis Aoun ile baş başa görüşmesinin ardından iki ülke heyetleri genişletilmiş toplantıda bir araya gelecek. İki lider 12.30’da ortak açıklama yapacak.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, ziyaretin Doğu Akdeniz’de artan iş birliği ve istikrar açısından “özellikle önemli” olduğunu vurguladı. Ziyaretin ayrıca, Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı öncesinde AB–Lübnan iş birliğini güçlendirme fırsatı sunduğu belirtildi.