“Her türlü krizi yönetme kabiliyetine sahibim ve çok çalışmaya hazırım”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan adayı Erkut Şahali, Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın sunduğu Kanal Sim’deki Haber Toplantısı programında, yaklaşan CTP Kurultayı kapsamında vizyonunu anlattı.

“Ülkenin yönetilmesi sorumluluğunu topyekûn devralmak için çalışıyoruz”

CTP Genel Başkan adayı Şahali, yeni dönemde toplumun tüm kesimlerinin kendini içinde bulabileceği bir politika hattı ve söylem biçimi oluşturmak istediklerini belirterek, “Bunun topluma en etkin şekilde yayılmasını sağlayacak örgüt kabiliyetini geliştirmek, CTP’nin omurgasını güçlendirmek ve bu çerçevede Kıbrıs’ın kuzeyinin yönetilmesi sorumluluğunu topyekûn devralmak için çalışıyoruz. Yeni dönemin vizyonu bu olmalıdır.” dedi.

Hükümet bağlamında güçlü bir temel oluşturulmasına ihtiyaç duyduklarını kaydeden Şahali, “CTP ve birlikte hareket edebileceğimiz toplumsal unsurların katılımıyla daha geniş, daha sağlıklı bir tahammül alanı yaratılmasına vesile olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

“CTP için yeni dönem hükümet çalışmasıyla entegre olmak zorunda”

Şahali, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“CTP için yeni dönem, hükümet çalışmasıyla entegre olmak zorundadır. Çünkü birbirinden ayrıştırılabilecek kadar zaman yok. CTP, 22 Mart 2026 için erken seçim çağrısında bulundu. Bir taraftan hükümet aracılığıyla sağlanacak itibarı planlarken, diğer taraftan bu itibara erişecek insan kaynağını, örgütsel faaliyetleri ve propaganda dilinin yöntemini belirleme sorumluluğumuz var. Bunlar birbirine bağlı süreçlerdir. Kıbrıs Türk seçmeninin karşısına gerçekçi çözümler ve net hedeflerle çıkmamız gerekiyor.”

“Ciddi anlamda deneyim biriktirdim”

Siyaseten ve yönetsel açıdan donanımlı olduğunu ifade eden Şahali, “Siyasi ve idari bakımdan yeterli birikime görev başında fiilen bulunarak sahip oldum. Bu süreçlerde ciddi deneyimler edindim.” dedi.

Kriz yönetimindeki tecrübelerinin önemine işaret eden Şahali, “Krizlerle mücadele edip sonuçlarını görünür şekilde ortaya koymak; hem parti hem devlet bağlamında yöneticilik vasfının öne çıkması ve geleceğe dair fırsatlar yaratması açısından çok değerlidir.” diye konuştu.

“Kendimi, CTP’nin tüzüğüne sadakatle bağlı bir sosyalist olarak tanımlıyorum”

Kendisini CTP’nin programına ve tüzüğüne sadakatle bağlı bir sosyalist olarak gördüğünü belirten Şahali, “Bir partiye üyelik demek, o partinin kabul ettiği değerlere kendimizi emanet etmek demektir. Sosyal adaletin darmadağın olduğu bir ortamda sosyalist fikirlerle hareket etmek kadar kıymetli bir şey olabilir mi?” dedi.

“CTP’de en büyük eksiklik örgütsel dinamizm”

Partideki eksikliklere de değinen Şahali, şu değerlendirmeyi yaptı:

“CTP’de en büyük eksiklik, örgütsel dinamizm. Bunu iki boyutuyla söylerim. Birincisi, parti kadrolarımızın sosyalist temellerde, sosyalist ilkelere bağlı olarak eğitiminin gerçekleşmesine yönelik özel bir programın uygulamaya konmasıdır. İkincisi ise nicel olarak örgüt yapımızın mutlak suretle güçlendirilmesidir.”

“Alternatif yapılanmalarla partiyi paralel hale getirmekten yana değilim”

CTP’nin başka partilerle birleşme ihtimaliyle ilgili soruyu da yanıtlayan Şahali, “Geçmişte denenmiş ama arzu ettiğimiz sonuçları üretmemiş alternatif yapılanmalarla partiyi paralel hale getirmeyi çok tercih etmiyorum. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bize ortak olan tüm unsurlarla bir arada olacağız. Kimiyle uzlaşacağız, kimiyle yan yana yürüyeceğiz. CTP ile birlikte yürümeyi kabul edenlerle yürümekten memnuniyet duyarız. Bir erken seçimde diğer partilerden bazı isimlerin CTP kontenjanından aday olması ise bireysel değil, kolektif bir kararla şekillenecek bir konudur.” dedi.

“Erken seçim bir halk hareketinin ürünü olacak”

Erken seçimin yolunun parlamentodan değil, halk hareketinden geçtiğini belirten Şahali, “Erken seçime gidiş, bir halk hareketinin ürünü olacak. Bunun en büyük itici gücü de CTP olacak.” ifadelerini kullandı.

Bütçenin Meclis’ten geçmesiyle birlikte, 1 Ocak 2026 itibarıyla erken seçim için elverişli dönemin başlayacağını söyleyen Şahali, “Bu memleketin gerçekleri, hangi görüşte olursanız olun, bir noktada birleşiyor.” diye konuştu.

Başbakan olursa ilk yapacağı 5 iş

Şahali, önce Genel Başkan, ardından olası bir erken seçimde Başbakan olması halinde ilk yapacağı 5 maddeyi şöyle sıraladı:

“Nüfus sayımı yapmak. Kamu Reformu Yasası’nı süratle sonuçlandırmak. Yurttaşlık Yasası’nı revize etmek. Ek bütçe oluşturmak. Hem yerelde hem genelde tam teşekküllü bir yapılanmanın mümkün kılınması için yerel yönetimlerin kamudan alacaklarını hızla ödemek.”