“Her tabakta aynı lezzeti sunmak en büyük ilkemiz”

Levent ÖZDAĞ

Kıbrıs mutfağının geleneksel misafirperverlik kültürüyle yoğrulan Biçentürk Restoran, bir aile geleneğinin lezzete dönüşmüş hali. 25 yıl önce ev yemeği konseptiyle başlayan yolculuk, bugün hem restoran hem de catering hizmetiyle büyüyen bir markaya dönüşmüş durumda…

“Yemeden kalkılmazdı”

İşletmenin temelleri, ailenin misafir ağırlama geleneğinde atıldı. “Biçentürk’ten önce, ailemizden gelen misafir ağırlama kültürüyle başladı” diyen Biçentürk, nenesinin evinde “yemeden içmeden kurtulmanın mümkün olmadığını” anlatıyor.

“Annem ve babam 20 yıl Hacıali’de çalıştı. Oradan ayrıldıklarında ilk olarak üretim tesisimizi kurduk. 2000’li yıllardan önce tavuk üretimine başladık. Ailece civciv yetiştiriyorduk, sonra ürettiğimiz civcivleri büyütüp çiğ tavuk satmaya başladık. Babamın hayali ise hep bir restoran açmaktı.”

Ev yemeklerinden profesyonel mutfağa

1990 doğumlu olan Batuhan Biçentürk, çocukluğundan itibaren bu sürecin içinde büyümüş:

“Ben bu restoranda doğdum, büyüdüm. Restoranın açılışının üzerinden 25 yıl geçti. İlk olarak ev yemekleri yapmaya başladık. Şansımıza çok iyi bir usta bulduk ve bize yol gösterdi.”

Son 10 yıldır restoranı kendisi yönetiyor: “Babam her zaman en büyük desteğimdir ama personel ve tüm işler bendedir. Eskiden tüm restoranlar aile yeriydi, bizde bu kültür hâlâ devam ediyor. Annem, babam, eşim, kız kardeşim… hepimiz buradayız. Amatör ruhla ama profesyonel bir şekilde çalışıyoruz.”

“Kaliteden ödün vermezsen değer artar”

Restoran sayısının artmasının kendilerini olumsuz etkilemediğini söyleyen Biçentürk, başarının sırrını “istikrar ve kalite” olarak özetliyor:

“Ne kadar yer açılırsa açılsın, kaliteden ödün vermezsen değerin artar. Bazıları bir rüzgar gibi gelir ama kaybolur. İnsanlar başka yerlere gidip sonra buraya döndüklerinde ‘sizin gibi değildi’ dediğinde gurur duyarım. Markamız böyle oluştu. 20 yıldır her cuma bizden yemek alan müşterimiz var. Bu işte en önemli şey, her seferinde aynı tabağı sunmaktır.”

Pandemiyle birlikte catering hizmeti

Pandemi sonrası dönemde işletme, hizmet alanını genişleterek catering sektörüne adım atmış:

“Butik olarak başladık, evde küçük partilerle… Şimdi nişan, düğün gibi kutlamalarda hizmet veriyoruz. En son bin kişilik bir kurumsal organizasyon yaptık. Ekipman ve araçlarımız hazır. Ürünlerimiz taze ve sıcak kalır, amacımız profesyonel hizmet sunmak.”

“Yeni kültürlerden öğreniyoruz”

Kendini sürekli geliştirmeyi ilke edinen Biçentürk, yurt dışı seyahatleriyle farklı mutfak kültürlerinden ilham alıyor:

“Eşimle birlikte artık çok dışarı çıkmayız, özel günler dışında hep evde ve işteyiz. Paramızı biriktirir, birkaç ayda bir yurt dışına çıkarız. Çocuğumuz dört aylıktı, onunla bile gittik. Her gittiğimiz yerde bir şey öğreniyoruz. Şu sıralar İtalyan kültürüyle çok ilgileniyoruz. Menümüzle birebir alakası olmasa da sürekli öğrenmek gerekiyor.”