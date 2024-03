“Her Eve Fiber” projesinde taraflar niyet mekbubu imzaladı, çalışma usulleri belirlendi

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) “Her Eve Fiber Altyapı/ Fiber To The Home (FTTH)” projesi kapsamında cuma günü taraflar arasında niyet mektubu imzalandığını duyurdu.

BTHK’den yapılan açıklamada, ilk etapta Netonline Bilişim Şirketi Ltd., Vodafone Evde Operations Ltd. ve Lifecell Digital Ltd. tarafından imzalanan mektupta, projeyi gerçekleştirmeye niyetinin ortaya konulduğu ve tarafların aralarındaki çalışma usullerinin düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın talimatıyla uygun maliyetli ve verimli fiber optik altyapının her haneye ulaşması için tek altyapı olması yönünde değerlendirme yapıldığı ve bu yönde kamu-özel iş birliği için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Telekomünikasyon Dairesi ile pazar payları en büyük beş haberleşme sağlayıcısının BTHK koordinasyonunda olası konsorsiyum ve ihale koşullarını tartışmaya başladığı ifade edilen açıklamada, kasım ayında başlayan sürecin olgunlaşarak niyet mektubu imzalama aşamasına geldiği aktarıldı.

“Konsorsiyum diğer haberleşme sağlayıcılarının katılımına açık olacak

Açıklamada, kurulacak olan konsorsiyumun, pazar payına bakılmaksızın diğer haberleşme sağlayıcılarının katılımına açık olduğu kaydedilerek, projenin, hali hazırda kurulu olan fiber-optik altyapının ana omurgasının devamında her haneye ulaşacak şekilde yapılacak olan işlerini kapsayacağı belirtildi.

Açıklamada “Oluşacak olan konsorsiyum, her haneye ulaşacak fiber-optik altyapıyı, lisans süresi boyunca işletecek ve tüm haberleşme sağlayıcılarına toptan seviyede ve eşit şartlarda hizmet satışı yapacaktır. Haberleşme sağlayıcıları da kendi perakende satışlarını yapabilecektir.” denildi.

FTTH hakkında

5G mobil haberleşme için de geniş fiber altyapısının bir an önce hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, proje hakkında şu bilgiler verildi:

“FTTH (Fiber To The Home), fiber optik kablo teknolojisinin evlere doğrudan getirilmesini sağlayarak daha yüksek hız, daha güvenilir bağlantı ve geniş bant veri ihtiyacını karşılayan bir fiber şebekesidir.

Fiber şebekeleri, yüksek çözünürlüklü video akışı, bulut depolama, akıllı ev cihazları ve diğer internet bağlantısına dayalı uygulamaların giderek yaygınlaşmasıyla birlikte daha da önemli bir hale gelmektedir.”