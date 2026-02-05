Hem kendi çocuklarını hem de onlarca masum çocuğu yaktılar!

Biz KKTC’deki üniversitemizin sahte diplomaları ve bu sahte diplomalardan bir tane “master” cinsi almış olan ünlü siyaset kadınımızla uğraşırken; meğer taaaa Türkiyelerde neler olmuş neler!

-*-*-

Maydanozlu köfteler!

-*-*-

Aman Tanrım!

Aman Allah’ım!

-*-*-

Aylardan Temmuz…

2026 yılı…

Yani birkaç ay sonra…

Yazın göbeği!

-*-*-

Yazın bir kenara bu yazdıklarımı!

-*-*-

TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde 500 genç Kıbrıslı Türk ve aileleri!

Ellerinde Ersin, Ziya, Ünal, Özdemir beylerin posterleri!

-*-*-

Bir de yine ellerinde bir adet “ateş”, bir adet “Kıbrıslı Türk gençlerini temsil eden fotoğraf”, bir ellerinde üzerinde “Anavatan” yazan bir tablo!

-*-*-

Protesto ediyorlar!

Ersin, Ziya, Ünal ve Özdemir beylerin fotoğraflarını ataşe veriyorlar!

Sonra büyükelçiliğe doğru, öteki üç fotoğrafı da havaya kaldırıp, “yaktın bizi anavatan” diye slogan atıyorlar!

-*-*-

Birkaç günden beridir hatta aylardan beridir Serdinç Maypa, Ali Kişmir ve dün de Kıbrıs Gerçek bazı haberlerden söz ediyor!

-*-*-

Sahte diploma işi, Anavatan’a da ulaşmış!

-*-*-

Ama neler neler!

Kan donduran hikayeler!

-*-*-

Mesela 20 öğrenci kontenjanla - nasıl kontenjansa - Hacettepe’ye sokuluyor!

Hem de “tıp” okumaya!

En üst düzeyden torpil!

Malum isimler işin içinde!

-*-*-

20 öğrenciden 17’si, birkaç senede şut!

Okuldan atılıyorlar!

Tamamının ortak yanı, UBP’ci ve, Ersin’ci olmak!

-*-*-

Ama daha neler var neler!

Mesela, Omorfo’daki sahte diplomacı üniversitenin sahibine ait Türkiye’deki üniversiteye, bizim bir bakanın oğlu, YÖK’ün asla kabul etmediği “özel sınav” ile kabul ediliyor!

Aracı kişi; Omorfo’daki aracı ile aynı kişi!

6 sene tıp okuyor!

Şu anda ihtisasa da başladı!

Ve babası bakan!

-*-*-

Daha neler var neler!

-*-*-

“İngiliz vatandaşlığı” olan çocuklarımıza, SAT sınavıyla A Level puanıyla falan “gelin kayıt yaptırın” deniliyor; hakkıyla hem de köküne kadar hakkıyla giden – giren – okuyan da var ama şu anda onlar da “tehlikede”!

-*-*-

Yani kuruların yanında yaşlar da yanıyor!

-*-*-

Bir vekilin kızı var mesela hakkıyla okuyanlar arasında…

Çok iyi bildiğim – çok iyi tanıdığım üst düzey karı kocanın çocukları gerçekten gayet yüksek puanla kabul edildiği üniversitede neredeyse yedi yıl okumuş, bazı seneleri onur ya da yüksek onur ile tamamlamış, şu anda “beklemeye” alınmış!

Diploması verilmiyor!

Kuruların yanında yaş ama yanabilir!

-*-*-

En az 400 öğrenciden söz ediliyor!

500 diyen de var!

-*-*-

En az 400 öğrenci içerisinde, şu anda hastanelerimizde görev yapan 11 doktordan söz ediliyor!

Hepsi genç!

-*-*-

Anavatan’da eski rektörle yeni rektör arasındaki idrar yarıştırma mücadelesi, bu çocukların senelerini bir anda heba edebilecek durumda!

-*-*-

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Ankara’da…

Büyük olasılıkla ya bugün ya da yarın YÖK Başkanı ile görüşecek!

-*-*-

Kendi pisliğini temizletecek veya partisinin ya da eski cumhurbaşkanının rezaletini “hafifletmeye” çalışacak!

-*-*-

Ama bu rezaletin, bu zavallılığın, bu toplumu aşağılayıcı büyük hataların mimarı mevcut hükümet ve eski cumhurbaşkanıdır!

Ve tabii ki onlara yardımcı olan Ankara’daki “ortakları”dır!

-*-*-

Bütün bu tinyozlukları yaparken, ellerinden hiç bayrak düşürmediler, her Cuma Maşallah camiye de gittiler!

Bir iş çevirdikleri zaten belliydi ya neyse!

-*-*-

Ve yüzlerine gözlerine bulaştırdılar!

-*-*-

SAT sınavıyla Türkiye’de üniversite okuyanlar; mezunlar; hatta şu anda uzman doktorluk yapanlar endişeli!!!

Tamamına yakını “sahte” mi?

Elbette değil!

Ama dediğim gibi, kuruların yanında yaşlar da gidecek gibi!

Hali hazırda üç yıl – beş yıl okuduğu halde kaydı silinenler var!

-*-*-

Ve en başta dediğim gibi; yaklaşık 500 “mağdur”; ellerinde fotoğraflar ve “yaktın bizi anavatan” anlamına gelen tablolarla, Temmuz, bilemediniz Ağustos’ta TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylemdeler!

UBP’nin TC Büyükelçiliği’ne karşı ilk eylemi mi olacak?

Galiba öyle!

-*-*-

İşgal; kendi çocuklarını mı yemeye başlıyor?

Öyle görünüyor!

-*-*-

Hala istifa etmiyor musunuz?

Hala utanmadan konuşacak mısınız?

Hala her gün sanal hesaplarınızdan fotoğraflar mı paylaşacaksınız?

Çekinmeden!

Utanmadan!

Siz bu kadar mı yüzsüzsünüz?

-*-*-

Epstein ve ahbapları yemin ederim sizin kadar “zeki” değildi!

Tarih sizi affetmeyecek!

Kendi çocuklarınızı bile çıkar uğruna yaktığınızın bilmem farkında mısınız?

Tabii onlarla birlikte, nice masumları da!



Juju’nun destekçileri ve Tolstoy!

Juju ile ilgili haber yapan, yazı yazan herkese, Juju’nun şimdiye kadar bir şekilde “torpil” desteğinde bulunduğu çok sayıda kişi saldırıyor!

Bir o kadar da sahte hesaptan hücum ediliyor!

-*-*-

Mutlaka sanal medyadaki Juju’ya destek mesajlarını okuyorum!

Ya da okumaya çalışıyorum!

-*-*-

Çok hoş!

Bayılıyorum!

-*-*-

Tolstoy der ki; “bana yetmiş satır hakaret yazdılar, beni rahatsız eden tek şey, yazım hatalarıydı” demiş!

-*-*-

Doğru cümle yazabilenler iki, bilemediniz üç kişi!

-*-*-

Tolstoy kim mi?

UBP Rusya Örgüt Başkanı!

Akdoğan’ın son, Mesarya’nın ilk Belediye Başkanı Ahmet Laitf’i bugün Lefkoşa – Göçmenköy Eziç’te dinledik… Birleştirilmiş belediyeleri tek belediye olarak yaklaşık 6 milyon TL borçla devraldı; 2025’in sonunda 80 milyon TL fazlası var… Yeniden aday… Bölge için şans… Kendinden emin… Parmağının arkasına saklanmıyor, yaptıklarını, yapacaklarını çok anlaşılır bir şekilde anlatıyor… Yıllar önce seçime ilk gireceği günlerde, “CTP başka birini bulamadı, bu çocuğu mu buldu?” demiştim… Yıllar içinde yanıldım, hem de çok yanıldım… Yürekten tebrik ederim…