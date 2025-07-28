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Hayvancılar Tarım Bakanlığı önünde cenaze namazı kıldı

Hayvancılar Tarım Bakanlığı önünde cenaze namazı kıldı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin yanlış politikaları nedeniyle üreticinin “öldüğünü” belirterek Tarım Bakanlığı önünde cenaze namazını kıldı.

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin yanlış politikaları nedeniyle üreticinin “öldüğünü” belirterek Tarım Bakanlığı önünde cenaze namazını kıldı.

Saat 9:00’da Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği önünde toplanan üretici tabutla birlikte Tarım Bakanlığı önüne yürüdü.

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