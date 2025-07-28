Hayvancılar Tarım Bakanlığı önünde cenaze namazı kıldı
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin yanlış politikaları nedeniyle üreticinin “öldüğünü” belirterek Tarım Bakanlığı önünde cenaze namazını kıldı.
A+A-
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin yanlış politikaları nedeniyle üreticinin “öldüğünü” belirterek Tarım Bakanlığı önünde cenaze namazını kıldı.
Saat 9:00’da Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği önünde toplanan üretici tabutla birlikte Tarım Bakanlığı önüne yürüdü.
DETAYLAR GELECEK
Bu haber toplam 127 defa okunmuştur