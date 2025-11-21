“Hayat pahalılığı ödeneğinde yasa hazırlıkları yapıldığına dair duyumlar alıyoruz”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Hayat Pahalılığı (HP) ödeneğine ilişkin hükümet kanadında çeşitli çalışmalar yürütüldüğüne dair güçlü duyumlar aldıklarını açıkladı. Barçın, ilgili yasaların halen Meclis komite gündeminde durduğunu hatırlatarak geri çekilmediğinin altını çizdi.

Barçın’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

• 2025’in ikinci dönem Hayat Pahalılığı oranının, Ocak ayı sonunda maaşlara “farklı metotlar” kullanılarak yansıtılması yönünde hükümet içinde çeşitli çalışmalar yapıldığı bilgileri geldiğini belirtti.

• HP ödeneğinin “maaş artışı değil, alım gücünü korumaya yönelik bir hak” olduğunun altını çizen Barçın, primlerini eksiksiz ve yüksekten ödeyen kişilerin emekli maaşlarına HP’nin tam yansıtılmamasının “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

• Alım gücü farkının, HP’nin farklı uygulanmasıyla değil; çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak şekilde vergi düzenlemesi yapılarak ve alt gelir gruplarına ek artış sağlanarak kapatılabileceğini ifade etti. Barçın, aksi durumda “Türkiye’de olduğu gibi herkesin alt maaşta eşitlenme riskiyle karşı karşıya kalacağını” söyledi.

• HP oranının maaşlara tam yansıtılmamasının uzun vadede ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çeken Barçın, “Bu uygulama 3-4 yıl içinde baremlerden çalınması anlamına gelir; emekli maaşını, İhtiyat Sandığı birikimlerini ve emekli ikramiyelerini aşağı çeker” dedi.

• Vergi sistemindeki çarpıklığa işaret eden Barçın, bugün milyonlarca lira kazanan ile düşük gelirli çalışanların aynı vergi dilimi olan %37’ye girdiğini hatırlattı ve bunun düzeltilmesi gerektiğini kaydetti. Aksi takdirde “10 yıl sonra herkesin sefalet düzeyinde bir emekli maaşında eşitleneceğini” söyledi.

Barçın, hükümete çağrıda bulunarak, “Ben yaparım olur” anlayışından uzak durulmasını, sendikalar ve ilgili çevrelerle diyalog kurulmasını ve uzlaşı temelinde bir hareket planı hazırlanmasını istedi.