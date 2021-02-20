“Hastalık şiddetli seyrediyor, açılım için erken”

Devrim DEMİR

Covid-19 vakalarında son günlerde görülen düşüş, ‘açılma’ beklentisini artırsa da, hekimler hastalığın halen ‘agresif’ seyrettiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Özellikle Covid-19’a bağlı ölümlerin de hız kesmemesi, açılmaya ilişkin endişeleri artırıyor.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 8’e düşse de, dünkü ölümle Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 22’ye ulaştı.

Hastanelerdeki günlük taburcu sayısı da yüksek seyrederken, hekimler vakaların azalmasını “kısıtlamanın ödülü” olarak değerlendirdi.

Ülkede özellikle test sayısının arttırılmasını vurgulayan hekimler, güvenli açılım için günlük test sayısının yüksek tutulması görüşünde.

YENİDÜZEN’e salgının son durumunu değerlendiren hekimler, hastalığın ‘ağır’ seyrettiğine vurgu yaptı, açılım için bir süre daha takip önerisi getirdi.

Sağlıkla birlikte ekonominin de öneminin altınız çizen hekimler, 1 Nisan tarihinde çift aşı ile ülkeye ‘karantinasız’ girişi de değerlendirdi.

Aşıların etkisi ile ilgili net bilimsel açıklamalar olmadığını da ifade eden hekimler, “Aşı hastalığın engellenmesi için önemli faktör ama bulaş konusunda etkili olup olmadığı henüz net değil” ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar:

“Hastalık hala agresif seyrediyor, kademeli açılım ve sektörel taramalar mutlaka yapılmalı”

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar, kapanmanın etkisi ile vakalarda bir düşüş elde edildiğini, bunun da beklenen bir durum olduğunu ifade etti.

Karantinasız girişlerle ilgili de iki aşının etkili olmayacağını kaydeden Doktor Bayraktar, dünyada aşı etkinliğinin halen tartışıldığını anımsattı.

Kıbrıs’ın güneyinde hastalığın yaklaşık 37 mutasyona uğramış halinin tespit edildiğini kaydeden Bayraktar, ülkeye girişler için PCR testlerle beraber antikor testlerin gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

Doktor Nesil Bayraktar, aşıların koruyuculuğunun düşük olduğuna dikkati çekerken, açılımın, kademeli ve sektörel taramaların ardından gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.

Vakaların düşmesinin sevindirici olduğunu kaydeden Bayraktar, hastalığın halen agresif seyrettiğine dikkati çekti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso:

“Test sayısı ve aşı çeşitliliği arttırılmalı”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso, kapanma sürecinde test sayısının ve aşı çeşitliliğinin arttırılması görüşünde olduğunu söyledi.

Tam kapanmanın uygulandığını ifade eden Ruso, bu süreçte vaka sayısında azalma tespit ettiklerini ancak vakaların 25’li bantlarda seyrettiğini söyledi.

Güvenli açılım için bir süre daha takibin şart olduğunu kaydeden Ruso, “Taramalar sıklaştırılmalı, test sayıları on binlere çıkarılmalı. Güvenli bir açılım için günlük test sayısını yüksek tutmak zorundayız. Çift aşı ile ilgili 1 Nisan tarihinin verilmesi ve karantinasız girişlerin konuşulması çok erken biz zaman” ifadelerini kullandı.

Aşılanmanın ülkede henüz tamamlanmadığını kaydeden Dr. Derlen Özgeç Ruso, aşının etkinliğinin çok önemli olduğunu söyleyerek, “Aşı hastalıktan koruyor, ancak bulaş konusunda henüz elde edilen bir şey yok. Ülkemizde hala aşılanma tam anlamıyla yeterli değil, açılım için bir süre daha takip çok önemli” dedi.

Vakaların 20 ile 25 bantlarında seyrettiğini kaydeden Dr. Ruso, hastalığın şiddetinin azalmadığına dikkati çekti. Özellikle Covid-19 tedavisi devam eden genç hastalarda şiddetin azalmadığını belirterek, yoğun bakımda hasta sayısının halen yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem:

“Aşılı girişiler bulaşın yayılmayacağı anlamına gelmiyor”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem, vaka sayılarındaki düşüşü, kapanmanın ödülü olarak nitelendirdi.

Dr. Özcem, sağlık olarak bakıldığı zaman kapanma ve tedbirlerin bir hafta daha uzatılması görüşünde olduğunu belirtirken, ekonomik boyutunun da düşünülerek davranılması gerektiğini söyledi.

1 Nisan tarihi itibarı ile ülkeye çift aşı ile girişlerin düşünüldüğünü ama bunun için zamanlamanın henüz erken olduğunu kaydeden Özcem, “Aşılı olmak hastalığı yaymaz anlamına gelmiyor. Toparlanmak için daha yolumuz var. Mutasyona uğramış bir virüs yoluna hız kesmeden devam ediyor, aşı olup da hastalığa yakalananlar da var. Aşılanma çoğaltılmalı, test sayısı arttırılmalı” şeklinde konuştu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı:

“Ülkeye girişte karantina bir süre daha uygulanmalı”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Emre Vudalı, vaka sayılarının düşüşte olduğunu, bununla birlikte yoğun bakımdaki hastaların da azalmasını beklediklerini söyledi.

Vudalı,”Kısıtlama ve tedbirlerle beraber vakaların azalması planladığımız bir şeydi” dedi.

Dr. Emre Vudalı, 1 Nisan itibarıyla düşünülen karantinasız çift aşı ile girişlerin biraz daha bekletilmesi, aşıların etkinliğinin araştırılması gerektiğini söyledi. Aşıların hastalığı engellediğini ancak bulaş konusunda bir şey açıklanmadığını kaydeden Vudalı, “Aşıların etkinliği konusunda net bir bilgimiz yok. Hastalığa karşı koruyuculuğun yanında bulaş olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Ülkeye girişte karantina bir süre daha uygulanmalı. Kontrol bir süre daha devam etmeli” şeklinde konuştu.

Salgının getirisi nedeniyle sağlık boyutunun konuşulduğunu, bununla beraber ekonominin getirdiği zorluklarında çok büyük sorunlar oluşturacağını ifade eden Vudalı, “Salgın sonrası, fakirliğin getireceği birçok sorun dile gelecek. Kapanma bir süre daha devam edecekse, özel sektör düşünülmeli. Hastanede yoğunluk nispeten azalmaya başladı, bunun içinde zamana ihtiyacımız var. Vaka sayılarında düşüş iyi seyrediyor, taburcu sayısındaki artışta sevindirici” ifadelerini kullandı.