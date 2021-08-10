Harper: “Onaylı aşıları olanlar İngiltere’ye girişte sıkıntı yaşamayacak”

KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu, Birleşik Krallık’ta okuyan öğrenciler ve o yöne seyahat edecek vatandaşlar için açıklamalar yaptı.

Bir süredir devam eden kafa karışıklığını gidermek ve seyahatlerde Kıbrıslı Türkler için konan kurallara netlik kazandırmak için açıklamada bulunan Metin Harper, birçok farklı soruna değindi.

Aşı kartları ve PCR testleri konusunda bilgilendirme yapan Harper, İngiltere’nin onayladığı aşıların nerede yapıldığı sorulmaksızın kabul edileceğini, PCR testlerinin ise havayolu şirketlerinin inisiyatifinde olduğunu söyledi. Öte yandan Harper, karantinaya girme paniği ile plansız aşılama yapılmasının ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı, öğrencileri fazladan aşı yapmama konusunda uyardı.

Süresi dolan pasaportlarla ilgili de duyuruda bulunan Harper, eski pasaportu ile oturma izni işlemi yaptıranların, pasaportlarını yenileseler bile, resmi işlemlerde sıkıntı yaşamamak adına eski pasaportlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini belirtti.

“İngiltere’nin onayladığı aşılar nerede yapıldığı sorulmaksızın kabul edilecek”

Harper, İngiltere’nin karantinasız girişler için kabul ettiği aşılardan biri olması kaydıyla, aşının güneyde ya da kuzeyde yapılmış olmasının bir fark yaratmayacağını dile getirdi. Harper açıklamasına şöyle devam etti: “Uçuş öncesi zaten ‘passenger locator form’ diye bir form dolduruyor ve bu forma yaptırılan aşı ile ilgili bilgileri giriyorsunuz. Daha sonra bu formun çıktısı alınıp check-in esnasında yetkiliye gösteriyorsunuz. Bu yüzden aşının nerede yapıldığından çok, İngiltere’de kabul gören aşılardan olup olmadığı önemlidir. Onaylı aşılardan birini olan kimse İngiltere’ye girişte sıkıntı yaşamayacaktır”.

“PCR ile ilgili uçuş öncesi mutlaka havayolu şirketinizden bilgi alın”

Son günlerde ortaya çıkan bir diğer sorunun da PCR testi sıkıntısı olduğunu anlatan Harper, bu kuralın havayolu şirketine göre değişebileceğini söyledi. Harper şunları aktardı: “Her havayolu şirketi kendi check-in kurallarını belirlemektedir. Bu yüzden biletinizi kesmiş olduğunuz havayolu şirketinin nerede yapılmış testi kabul edeceğini, ancak o havayolu şirketinden öğrenebilirsiniz. Bu yüzden uçuş öncesi mutlaka şirketinizi arayarak bu bilgileri alın ve ona göre havaalanına gidin. Hem form doldurup aşı beyanı yaparsanız, hem de havayolu şirketinin kabul edeceği PCR’ı öğrenip ona göre test yaptırırsanız seyahatlerde sorun yaşamazsınız”.

“Karantinasız girebilmek için plansız aşılanmaya yönelmek çok tehlikeli”

Aşılanma doktor kontrolünde ve zaman aralıklarına dikkat edilerek yapılması gerektiğini söyleyen Harper, “sırf karantinasız girişlerde sorun yaşama korkusuyla plansız ve sağlıksız aşılama yapılmamalı” dedi. Bu sorunu yaşamamak için fazladan aşılama yaptıranları uyaran Harper, bunun çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

İngiltere’de eğitim gören birçok öğrencinin Şubat döneminde Kıbrıs’ta Sinovac aşısı olduğunu dile getiren Harper, bu kişilere 3. doz Johnson aşısı yapılması için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaptıklarını söyledi. Harper açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kuzey’deki Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, gerekli süre geçtikten sonra ve öğrencileri sağlık açısından etkilemeyecek şekilde 3. doz Johnson aşılaması için girişim başlattık. Bu olanaktan faydalanmak isteyen öğrenciler ‘00447388219411’ numarası üzerinden bana ulaşarak gerekli bilgiyi alabilir”.

“Pasaportunu yenileyen öğrenciler eski pasaportlarını da yanında getirmeli”

Harper öğrencilerin karşılaşabileceği bir diğer önemli sorunun ise süresi dolan pasaportlar olduğunu anlattı. Birçok öğrencinin yeni pasaport çıkarmak üzere başvuruda bulunduğunu söyleyen Harper şu uyarılarda bulundu: “Eski pasaportu ile oturma izni alanların belgeleri bizde durmaktadır. Pasaportunu yenileyenlerin İngiltere’ye dönerken eski pasaportlarını da yanında getirmesi gerekmektedir. Bu oturma izni üzerindeki bilgiler eski pasaporta ait olduğu için İngiltere’deki dairede sıkıntı yaşamamak adına eski pasaport yanınızda olmalıdır. Ayrıca yeni pasaportla ilgili bilgilerin de oradaki daireye önceden mail olarak gönderilmesi, işlemlerin hızlanması için sağlıklı bir adım olacaktır”.

“İngiltere’deki mekanlara girişte yaşanacak ‘aşı kartı’ sorunu için araştırmalarımız sürüyor”

Öte yandan Harper, İngiltere’deki bazı mekanlara aşı kartlarıyla grime durumuyla ilgili de açıklamada bulundu. Harper şunları aktardı: “Öğrenciler Kıbrıs’ın kuzeyindeki aşı kartlarıyla İngiltere’deki kapalı yerlere girip giremeyeceğini soruyor. Bu girişlerde aşı kartlarından daha önemlisi, ülkelerin gönderdiği barkodlardır. Bu barkodlar ülkemize İngiltere’den ve Avrupa Birliği’nden gelmektedir. Bu yüzden kendi barkodlarını kabul etmek durumundadırlar. Etmedikleri takdirde orada ayrı bir sıkıntı ortaya çıkacaktır. Aşıları onlar gönderdikleri için bu konuda bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz ancak bununla ilgili de daha detaylı araştırma yapıp öğrencilere bilgi vermeyi sürdüreceğiz.